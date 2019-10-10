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четверг, 10 октября 2019 12:40

Киевская неделя критики объявила украинскую программу

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3-я Киевская неделя критики представила украинскую часть кинофестиваля. В неё вошли две ленты.

Драма "Домой" — полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева.

Автор: kcw.com
  3-й Киевский неделю критики пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" 24-30 октября.
3-й Киевский неделю критики пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" 24-30 октября.

После аннексии Крыма двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой. Вместе везут тело старшего в Крым, чтобы похоронить согласно мусульманским традициям.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Фильм представит Украину на премии "Оскар" в номинации "Международный художественный фильм". Мировая премьера фильма состоялась 22 мая в рамках 72-го Каннского кинофестиваля. В украинский прокат лента выйдет 7 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей покажут в Киеве

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича получил специальную награду от жюри на кинофестивале в Карловых Варах.

Автор: kcw.com
  В международной программе продемонстрируют хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей этого года.
В международной программе продемонстрируют хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей этого года.

25-летний звукорежиссер Вадим получает заказ из Канады. Должен записать звуки украинских животных. Необходимы для компьютерной игры "Ноев ковчег". Канадские животные не подходят, потому что слишком довольны. Украинские — тревожные, будто предчувствуют Большой потоп. Для поиска животных герой отправляется в Закарпатье. Туда его сопровождает мать.

Главные роли сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидоговский.

Кроме этих двух фильмов, на фестивале покажут картины-референсы, выбранные режиссерами как такие, что стилистически и тематически перекликаются с их работами. Так, режиссер "Домой" выбрал к своему фильму "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана и "Бич Божий" Олега Фиалко. А режиссер "Мои мысли тихие" — "Бумажную луну" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой.

3-й Киевская неделя критики пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" 24-30 октября. В международной программе продемонстрируют хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей этого года.

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