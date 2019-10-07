Песня группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к "Захару Беркуту"

Композиция "Перевал" группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к историческому экшену "Захар Беркут".

Вместе с песней выпустили клип. Для съемок видео использовали кадры из фильма "Захар Беркут".

Автор: youtube.com Композиция "Перевал" группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к историческому экшену "Захар Беркут".

Дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком отсняли среди декораций съемочной площадки киностудии. Режиссером видео стал Егор Олесов.

Автор: youtube.com Композиция "Перевал" группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к историческому экшену "Захар Беркут".

"История Захара Беркута и отважных тухольцев — это история об одной из главных вещей в мире — о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том же мужество, не раз всем нам помогала преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал . круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру", — говорит Святослав Вакарчук, лидер Океан Эльзы.

Премьера фильма "Захар Беркут" состоится 10 октября.

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"Захар Беркут" — полнометражный художественный фильм украинского студии Kinorob, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Режиссер Ахтем Сеитаблаев. Главные роли исполнили американцы Роберт Патрик — Захар Беркут и Рокки Майерс — Иван, шотландец Томми Флэнаган — Тугар Волк. Ленту снимали на английском языке, но для отечественного проката сделают дубляж на украинском.