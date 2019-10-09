Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"

Фильм "Домойй" Наримана Алиева попал в лонглист премии "Оскар". Фото: realist.online

Американская киноакадемия объявила первый лонглист премии "Оскар", куда вошел украинский фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева.

Название номинации "Лучший фильм на иностранном языке" изменили на "Международный художественный фильм". К этой номинации попали 93 ленты из разных уголков мира.

Комитет решил увеличить количество фильмов шортлиста, с 9 до 10. Номинанты будут объявлены 16 декабря 2019-го.

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Основные номинации будут известны 13 января 2020-го. Сама же 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится 9 февраля в 2020 году в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США.

Среди объявленных кинокартин в первый лонглист вошла полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на "Оскар" от Украины. Известно, что украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где она также была представлена в Международной программе и получила гран-при. В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 году в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).