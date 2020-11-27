Ирма Витовская завершила съемки в Италии

Ирма Витовская сыграла главную роль в итальянско-украинской комедии "Коза Ностра". Съемки в Сицилии и Риме завершились.
Влада отправляется в Италию, устроилась домработницей бывшего мафиози Фредо Логана. Он только вышел на свободу после заключения и пытается жить дальше. Влада помогает ему наладить отношения с детьми, по сюжету.
"Это же надо было поехать в другую часть Европы, чтобы услышать там от режиссера:
- Ты прекрасно справляешься в комедии, но я больше люблю тебя в драматических сценах .. и как ты быстро и чувственно в них заходишь ..
Что могу сказать .... Наконец-то", - писала Ирма Витовская в Facebook. Воплотила Владу.
Комедию планируют выпустить в прокат в Украине и Италии в 2021-м.
"" Коза Ностра "- это история детей и их родителей, история о том, как трудно быть и теми, и другими. Я хочу исследовать отношения поколений, доверие и способность слушать друг друга, а также необходимость узнать и принять момент, когда пришло время позволить детям вылететь из гнезда", - говорит режиссер Джованни Дота.
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Одну из двух главных ролей в криминальной драме "Между нами" играет Ирма Витовская. Ее персонаж - врач, подверглась насилию в семье. Для работы над фильмом актриса обращалась за советами к реальным медикам.Режисер и автор сценария - Соломия Томащук.
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