Художница Алла Шорина представит выставку "La-la-la и надежды"

Выставка Аллы Шориной посвящена вере в лучшее будущее на фоне быта. Facebook.

Художница Алла Шорина представляет выставку "La-la-la и надежды", что пройдет 16-28 июля в Музее истории Киева. Работает в жанрах бытовых сюжетов и натюрмортов.

В рамках выставки запланированы мастер-классы и лекции, посвященные эстетике в различных сферах быта. "Живопись в интерьере" от блогера, дизайнера и архитекторки Екатерины Росковшенко, "Летняя эстетика: секреты и правила стильного образа" от редактора журнала Joy Кристины Алексийчук и "Как создать визуальный контент, который привлечет к СМИ новую аудиторию" от редактора журнала LeMonade Алеси Диденко.

Пройдут 17, 23, 25 июля в 17:00, стоимость билета составляет 30 грн.

Алла Шорина кандидат наук в области социальных коммуникаций, много лет исследовала особенности человеческого поведения. В 2015-м художница переосмыслила силу слова в отношениях пар. Поняла, что часто всем правят эмоции. Именно тогда появились ее первые живописные и графические работы.

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В 2016 году Алла Шорина приняла участие в проекте "Украинский импульс", суть которого заключается в издании беллетризованных биографий выдающихся украинцев. Она написала книгу о художнике Иване Марчуке. Называется "Украинский гений Марчук: истории".