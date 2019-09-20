"Хищные птицы": появился первый постер и дата выхода

У фильма "Хищные птицы" появился первый официальный постер. Выглядит как реклама с конца 1990-х.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте DC.

Перед лицом Харли Квинн пролетают окрыленные ключевые персонажи фильма, включая ее же. А она смотрит куда-то мимо.

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Премьера "Хищных птиц" состоится 6 февраля 2020 года.

Подробности сюжета отсутствуют. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса, где группа супергероинь собирается в команду для борьбы с преступностью. В данном случае в состав "Хищных птиц", кроме Харли Квинн, входят Черная Канарейка, Рене Монтойя и Кассандра Кейн. Вместе они выступят против криминального босса, которым, по слухам, станет бетменовский злодей Черная Маска.

Автор: Warner Bros. Pictures Україна Постер фильма "Хищные птицы"

Вышел тизер фильма "Хищные птицы". Это один из проектов по комиксам DC новой волны. Его снимает китайско-американский режиссер Кэти Янь.