"Хищные птицы": появился первый постер и дата выхода

У фильма "Хищные птицы" появился первый официальный постер. Выглядит как реклама с конца 1990-х.
Фото опубликовано в Instagram-аккаунте DC.
Перед лицом Харли Квинн пролетают окрыленные ключевые персонажи фильма, включая ее же. А она смотрит куда-то мимо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли подробности сюжета фильма о Харли Квинн и Джокере
Премьера "Хищных птиц" состоится 6 февраля 2020 года.
Подробности сюжета отсутствуют. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса, где группа супергероинь собирается в команду для борьбы с преступностью. В данном случае в состав "Хищных птиц", кроме Харли Квинн, входят Черная Канарейка, Рене Монтойя и Кассандра Кейн. Вместе они выступят против криминального босса, которым, по слухам, станет бетменовский злодей Черная Маска.
Вышел тизер фильма "Хищные птицы". Это один из проектов по комиксам DC новой волны. Его снимает китайско-американский режиссер Кэти Янь.
Комментарии