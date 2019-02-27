Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась ехать на Евровидение

Участники группы Brunettes Shoot Blondes заявили, что отклонят предложение об участии в Евровидении. Фото: facebook.com

Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2019. Об этом музыканты заявили на своей странице в Facebook.

"Нам поступает много сообщений с вопросом - выходило ли сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша", - говорится в сообщении.

Группа Brunettes Shoot Blondes заняла четвертое место в финале Нацотбора.

После того, как певица MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, Национальная общественная телерадиокомпания предложила поехать на конкурс сначала коллективу Freedom Jazz, занявшему второе место по результатам голосования, а затем и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказались от предложения.

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MARUV не будет представлять Украину на Евровидении 2019, хотя получила наибольшее количество баллов в финале Нацотбора. Национальная общественная телерадиокомпания и певица не пришли к согласию относительно условий участия в конкурсе. Окончательное решение остается за НСТУ.