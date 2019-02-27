Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась ехать на Евровидение

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Просмотров: 0
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 171
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 567
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1584
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 684
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2763
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1476
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 522
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
8
15
19
7
7
Мэрилин Монро и Нефертити: Лесю Украинку изобразили в необычных образах
Мэрилин Монро и Нефертити: Лесю Украинку изобразили в необычных образах
У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники
У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
Более 100 детских рисунков продали на благотворительном аукционе
Более 100 детских рисунков продали на благотворительном аукционе
Гюго предсказал независимость Украины
Гюго предсказал независимость Украины
Видео
Все видео
Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве
Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 162
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4257
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2943
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1143
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 17:28

Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась ехать на Евровидение

1 Комментировать
Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась ехать на Евровидение
Участники группы Brunettes Shoot Blondes заявили, что отклонят предложение об участии в Евровидении. Фото: facebook.com

Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2019. Об этом музыканты заявили на своей странице в Facebook.

"Нам поступает много сообщений с вопросом - выходило ли сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша", - говорится в сообщении.

Группа Brunettes Shoot Blondes заняла четвертое место в финале Нацотбора.

После того, как певица MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, Национальная общественная телерадиокомпания предложила поехать на конкурс сначала коллективу Freedom Jazz, занявшему второе место по результатам голосования, а затем и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказались от предложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четверо музыкантов отказались представлять Украину на Евровидении

MARUV не будет представлять Украину на Евровидении 2019, хотя получила наибольшее количество баллов в финале Нацотбора. Национальная общественная телерадиокомпания и певица не пришли к согласию относительно условий участия в конкурсе. Окончательное решение остается за НСТУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась ехать на Евровидение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 38937
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 30294
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 18700
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 17217
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13114
Культура
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019 6 Просмотров: 1755
Четверо музыкантов отказались представлять Украину на Евровидении
Четверо музыкантов отказались представлять Украину на Евровидении
 Просмотров: 747
Группа ТНМК представила клип на песню "Мой демон" при участии Анатолия Пашинина
Группа ТНМК представила клип на песню "Мой демон" при участии Анатолия Пашинина Просмотров: 396
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России 4 Просмотров: 2889
Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве
Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Голосов: 74
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua