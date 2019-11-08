Группа BRAII выпустила альбом песен о любви в темных тонах

Автор: пресс-служба Альтернативная группа BRAII выпустила первый полноформатный альбом Lovely Dark Things.

Альтернативная группа BRAII выпустила первый полноформатный альбом Lovely Dark Things. В него вошло 10 песен.

Пластинка тематически продолжает историю предыдущего мини-альбома City Of Nothing 2018-го.

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"Это набор моих личных историй об отношениях, встречах, расставаниях и боли, — говорит солистка коллектива Оксана Брызгалова. — Сборник песен о любви в темных тонах. Писала в течение полутора лет. В целом во время путешествий. Люблю творить в дороге. Нравится ощущение того, что ты покинул пункт "А", но еще не добрался до пункта "Б". Это состояние неопределенности, невесомости меня вдохновляет."

С новым альбомом группа отправляется в европейский тур. С 8 по 29 ноября будут играть в Латвии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Австрии, Германии и Франции.

31 октября BRAII презентовали клип в стиле "роуд-муви" на песню Slipping из нового альбома. Видео снимали в штатах Аризона и Невада, США. Солистка назвала клип "мини-фильмом о том, как темные стороны сохраняются в душе каждого человека".