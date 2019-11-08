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суббота, 09 ноября 2019 21:45

Группа BRAII выпустила альбом песен о любви в темных тонах

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Автор: пресс-служба
  Альтернативная группа BRAII выпустила первый полноформатный альбом Lovely Dark Things.
Альтернативная группа BRAII выпустила первый полноформатный альбом Lovely Dark Things.

Альтернативная группа BRAII выпустила первый полноформатный альбом Lovely Dark Things. В него вошло 10 песен.

Пластинка тематически продолжает историю предыдущего мини-альбома City Of Nothing 2018-го.

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"Это набор моих личных историй об отношениях, встречах, расставаниях и боли, — говорит солистка коллектива Оксана Брызгалова. — Сборник песен о любви в темных тонах. Писала в течение полутора лет. В целом во время путешествий. Люблю творить в дороге. Нравится ощущение того, что ты покинул пункт "А", но еще не добрался до пункта "Б". Это состояние неопределенности, невесомости меня вдохновляет."

С новым альбомом группа отправляется в европейский тур. С 8 по 29 ноября будут играть в Латвии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Австрии, Германии и Франции.

31 октября BRAII презентовали клип в стиле "роуд-муви" на песню Slipping из нового альбома. Видео снимали в штатах Аризона и Невада, США. Солистка назвала клип "мини-фильмом о том, как темные стороны сохраняются в душе каждого человека".

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