Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"

Фото: Ольга Стенько

7 и 10 октября в Полтаве любительский театр "Малафея" представил спектакль "Дракула".

Корреспондент Gazeta.ua посетил премьеру.

До последнего место проведения держали в секрете - чтобы попасть на спектакль, нужно было зарегистрироваться через личные сообщения в соцсети. В ответ получали сообщение о месте и просьбу не разглашать его посторонним лицам.

Вечером 7 октября в холле бывшего ДК ПТМЗ, а ныне помещении ТРЦ Киев, было людно. Ровно в 19.00, сверяя гостей со списками, понемногу запускали за темные двери. Билетов в театре нет - каждый зритель составляет в прозрачную папку любую сумму по собственному желанию.

В то время из темноты со стороны залы начинают звучать стук тяжелых дверей, стоны, визги и другие страшные звуки. Двери в сам зрительный зал открывают люди в черном, грим на их лицах изображает страшные маски.

Внутри темно, к лицу липнет бутафорская паутина, темнота кричит и воет. Черные тени движутся, кто-то касается волос и хватает за ноги. Актеры театра создают атмосферу фильма ужасов.

Декорации на сцене минималистичны. Изображают одновременно палату в сумасшедшем доме, замок Дракулы, кабинет врача и старое жуткий кладбище. События происходят на фоне черного занавеса.

Автор: Ольга Стенько Аматорский театр "Малафея" представил в Полтаве спектакль "Дракула" по мотивам произведения Брэма Стокера

Зрителям приходится встретиться с ужасными существами и вампирами, которые маскируются под людей. Дракула покоряет невинных девушек и всех, с кем контактирует. Противостоит ему бесстрашный Ван Хельсинг. Спектакль построен на основе классической литературной истории о графе Дракуле.

Сценарии пишет участница театра Людмила Витенко. Вдохновляется любимыми произведениями.

"Откуда Дракула взялся на мою голову - до сих пор не знаю. Если бы знала, что так будет сложно эти два месяца - в жизни бы не коснулась. Такое впечатление, что мы ступили куда не надо", - рассказала Людмила.

Автор: Ольга Стенько Автор сценария спектакля "Дракула" Людмила Витенко в гриме после премьеры

Идея инсценировки "Дракулы" пришла после фотосессии. Актера Алексея Керусова фотограф увидел в ипостаси отрицательного героя. Этим образом и вдохновилась Людмила Витенко для создания шоу. Именно в виде шоу решили сделать постановку, в отличие от предыдущих классических спектаклей. Такой формат позволил задействовать весь коллектив. В частности, актеры переквалифицировались в шоу-балет. Для этого с группой две недели работал профессиональный хореограф Дарья Тищеева. В театре Малафея нет руководителя или режиссера. Здесь полная демократия - актеры играют так, как чувствуют.

Сценарий создавали по сюжетной линией классического произведения Брэма Стокера. По словам Людмилы, во время написания у нее было большое неприятие, до отвращения. Но должна была написать, потому что пообещала коллективу. С начала предупреждала коллег: если это идет в разрез с религиозными взглядами или личными убеждениями, можно отказаться.

"Чем больше работали над шоу, тем хуже становилось. Ведь чтобы кайфонули зрители, мы должны создать атмосферу. А здесь атмосфера крови, смерти, злости. Эти страшные чувства для меня вообще не характерны. Плюс, у нас"ящик", в который укладываются две человека ", - рассказала автор сценария.

"Ящиком" Людмила называет гроб. Во время шоу по залу проносят на сцену гроб с Люси. Затем вампирше в гробу за советом Ван Хельсинга пробивают грудь осиновый колом. Напоследок в гроб укладывают Дракулу.

Автор: Ольга Стенько Аматорский театр "Малафея" представил в Полтаве спектакль "Дракула" по мотивам произведения Брэма Стокера

Когда начались репетиции, в коллективе было такое эмоциональное напряжение, что за несколько дней до спектакля пришлось искать замену актерам. Люди не выдерживали играть, например, героиню, которая ест ребенка из мешка. За неделю до премьеры, когда начали регистрацию на спектакль, участники не были уверены, что премьера состоится. В коллективе, в котором никогда не было конфликтов, начался кризис в отношениях. Говорят, помог психолог. Его пригласили на одну из главных ролей.

Большой философии и психологии в спектакль автор сценария не вкладывает. Говорит, что для нее лично это - шоу и возможность попробовать силы коллектива в таком формате.

Участие в спектакле приняли 30 взрослых актеров. Кроме них, задействовали и шестерых детей. Это дети участников коллектива. Здесь можно встретить целые семьи. Например, Керусовы. Исполнитель главной роли Алексей пришел в "Малафею" вслед за своей женой Инной. Это вторая большая роль Алексея - он уже успел ярко исполнить роль Перелесника в спектакле "Лесная песня".

Автор: Ольга Стенько Семья Керусовых - активные участники всех спектаклей аматорского театра "Малафея"

"Над ролью Дракулы интересно было работать. На самом деле, она дает какой-то отпечаток на повседневную жизнь. Чувствовал постоянный стресс, но жутко не было - ни на репетициях, ни на спектакле. На сцене было спокойно - мне кажется, что я делаю обычные вещи. Никогда не получается просмаковать роль до того, пока не выйду на сцену и не услышу отзывы зрителей ", - рассказал актер Алексей Керусов.

За положительными эмоциями совсем недавно пришел в коллектив другой участник - Дмитрий Медведев. Психолог по образованию, менеджер по профессии, Дмитрий по зову души теперь еще и актер. Для него роль в "Дракуле" стала дебютом на сцене.

"В соцсети запостил, что хочу играть в театре. Закинул запрос вселенной. Получил приглашение от Людмилы. Пришел и сразу получил роль Сумасшедшего. Роль позволила высвободить что-то темное и потаенне, что сидело глубоко внутри. Относительно психологической помощи, о которой говорила Людмила, не скажу, что делал что-то особенное. Скорее - эмоциональная поддержка. Кого-то похвалить, поддержать, сказать доброе слово. Сначала это давали мне, потом я другим людям в театре. На премьере выложился по полной. Сначала чувствовал волнение, а потом драйв. Эмоционально доволен. Судя по обратной связи от зрителей, им тоже понравилось, - рассказал Дмитрий.

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Спектакль посетили около двух сотен зрителей. Не только друзья и знакомые актеров - много ценителей творчества "Малафеи". Аплодировали актерам стоя, неоднократно раздавались крики "браво!" и "молодцы!". Выходят из зала притихшие, под впечатлением от действа.

"Года три назад читала книгу Брэма Стокера. А вспомнила об этом только на спектакле - сюжет ​​похож на книгу. Страшно не было, я вообще люблю книги ужасов. Было интересно. Посещаю все спектакли театра. Даже муж, который никогда в жизни не любил театр, теперь охотно со мной ходит ", - поделилась впечатлениями полтавчанка Алла Назаренко.

Не все впечатления положительные. Некоторые зрители имеют критический взгляд на шоу.

"На мой взгляд, спектакль недоработали - возможно, не хватало репетиций. И сценарий будто кусками, не слишком связанными друг с другом, концовка непонятна. Во второй части не поняла сюжетные повороты - на книгу не похоже. А вообще, уважение вызывает уже то, что имеют смелость брать такую ​​серьезную тему, - рассказала Оксана Павлич.

Вечером 10 октября театр "Малафея" дал второй и пока последний показ шоу "Дракула".

Исторический фильм "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко вышел в прокат 10 октября. Главную роль сыграл американский актер Роберт Патрик.