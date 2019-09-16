Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

18 сентября 1905-го родилась символ ушедшей эпохи, шведская и американская кинозвезда Грета Гарбо. Известность получила в эпоху немого кино. Сумела удачно перестроиться на звуковые фильмы. Через слоган "Гарбо говорит" ее первая звуковая лента "Анна Кристи" имела большой успех. Актриса никогда не давала интервью, автографов и не посещала премьер своих фильмов.

Настоящее имя этой актрисы — Грета Густаффсон и родина ее Швеция. В пятнадцать лет Грета Густаффсон работала в галантерейном магазине, где ее увидел богатый аристократ Макс Гампел. Оригинальная красота девушки поразила его, а холодность — раздразнила. Макс бросился на приступ замка, казавшегося ему неприступным, — и очень скоро оказался победителем. Они поженились, но вместе прожили совсем недолго. Инициатором развода стала Грета. К величайшему удивлению Макса, она заявила, что ей "просто надоела" совместная жизнь с ним и никаких имущественных претензий к мужу она не имеет. При этом бывшим супругам удалось навсегда сохранить дружеские отношения.

На экране Грета Густаффсон впервые появилась в 1922 году в фильме "Бродяга Питер" в роли спортсменки-пловчихи. Плавала она действительно великолепно, но ее внешность у многих вызывала недоумение. Высокая и худая, с резкими чертами лица и ледяными глазами, с узкими бедрами, широкими плечами и "солдатской" (по выражению одного из критиков) спиной, Грета Густаффсон противоречила канонам женской красоты того времени. Но играла она хорошо, и ее приглашали сниматься снова и снова.

В 1926 году она появилась в Голливуде. Сначала американская публика отказывалась принять Грету — ее внешность и манера игры ломали все стереотипы. На одной из голливудских вечеринок ее увидел кинорежиссер Морис Стиллер. Грета курила и молчала. Почувствовав на себе пристальный взгляд незнакомца, она повернулась и несколько минут смотрела на него из-под полуопущенных век — без улыбки и без смущения. А потом с таким же безразличием отвернулась, словно ей надоело смотреть.

"Боже мой, кто этот сфинкс?" — восхищенно спросил Стиллер.

И пригласил Грету сниматься. Именно Стиллер предложил ей взять псевдоним Гарбо, и Грета согласилась, удивив этим многих: она уже успела прослыть упрямой и несговорчивой. Во время съемок фильма "Плоть и дьявол" Грета Гарбо познакомилась с Джоном Гилбертом — выдающимся актером немого кино. В 1925 году Гилберт стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде, а после смерти обожаемого американками Рудольфе Валентино — самым популярным. Гилберт слыл безжалостным сердцеедом — до тех пор, пока не встретил Грету Гарбо. С этого дня другие женщины перестали для него существовать. А Гарбо, казалось, оставалась спокойной. Тем не менее, сразу же после съемок Грета переселилась к нему, чем в очередной раз удивила многих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люди сознательно уничтожают людей"- Ремарк любил кальвадос, женщин и жизнь

Даже в самый страстный период их любви Грета Гарбо нуждалась в уединении. Сначала она время от времени возвращалась к себе, а потом Гилберт выстроил для нее рядом со своим домом маленький коттедж, высадив перед его окнами столь любимые Гретой сосны. Порог этого коттеджа Джон никогда не переступал без разрешения Греты… Гилберт не раз предлагал Гарбо пожениться, но она неизменно отвечала ему отказом. И вдруг однажды согласилась. Это произошло, когда они были в гостях у друзей Гилберта — режиссера Кинга Видора и актрисы Элеанор Бордмен. Эта пара собиралась пожениться и в шутку предложила Гарбо и Гилберту сыграть двойную свадьбу. Гарбо неожиданно понравилась такая идея, и Гилберт начал приготовления к свадьбе. Позже он не раз вспоминал, что несколько недель, проведенных с Гретой до дня, на который была назначена свадьба, оказались самыми прекрасными за всю их совместную жизнь… Грета стала относиться к нему теплее и нежнее. А накануне венчания Грета исчезла. В Голливуд она вернулась, только когда страсти из-за ее бегства немного улеглись. Причин своего поступка она так никогда и не объяснила. Джон Гилберт был безутешен. Позже он женился на актрисе Иде Клер, но прожил с ней всего год. Он так и не смог забыть Грету Гарбо. Грете тоже пришлось пережить тяжелое разочарование в любви. Великому дирижеру Леопольду Стоковскому удалось вызвать у нее истинное чувство, они собирались пожениться, как только Грета отработает по уже заключенным кон-трактам. Но свадьба и на этот раз не состоялась — теперь уже по вине жениха: Стоковский предпочел Грете миллионершу Глорию Вандербилт. Для Гарбо предательство человека, которого она не только любила, но и безмерно уважала, стало непереносимым горем.

В 1939 году она снялась в своем последнем фильме ("Ниночка") и в 36 лет ушла из кино. Она заперлась в своем нью-йоркском доме, отказываясь принимать гостей и давать интервью.

"Хочу быть одна", — заявила она и упрямо следовала этому решению. Свое затворничество Грета нарушила лишь в 1946 году, неожиданно появившись на богемной вечеринке. Там она встретила многих старых знакомых, в их числе оказался и известный английский фотограф Сесил Битон.

Они встречались каждый вечер, гуляли в Центральном парке и вели нескончаемые беседы. Молчаливая, скрытная Грета Гарбо почему-то стала очень откровенной этим человеком. Как-то раз она сказала ему:

"Моя постель узка, холодна и целомудренна. Ненавижу ее…".

Услышав это, Битон немедленно предложил ей руку и сердце. Как ни странно, Гарбо приняла его предложение. За развитием их романа друзья следили, затаив дыхание. Дело шло к свадьбе. Прекрасный фотограф, Сесил Битон остро чувствовал красоту. Он сделал множество великолепных фотографий, которые нравились не только окружающим, но и самой Грете. Однажды, во время ее отъезда в Швецию, он передал фотографии в журнал "Вог". Когда Гарбо узнала об этом, она пришла в неописуемую ярость. Позвонила Сесилу и потребовала, чтобы он забрал фотографии. Если они появятся на страницах журнала, заявила Грета, разрыв неминуем! Сесил немедленно связался с редакцией, но было поздно: номер уже отпечатали. Он поступил в продажу на следующий день. И, верная своему слову, Грета прекратила всякие отношения с Сесилом. Полтора года он тщетно добивался примирения. А когда, отчаявшись, оставил свои попытки, Гарбо неожиданно сама появилась в его номере в отеле "Плаза". Как всегда она не объяснила своего поступка. Но Сесил и не требовал объяснений, он был счастлив. Правда, Грета уже не соглашалась выйти за него замуж, хотя Сесил неоднократно повторял свое предложение. Последний раз он предложил Гарбо руку и сердце в 1956 году — в ответ она вновь припомнила ему поступок с фотографиями.

"Если ты до сих пор не можешь мне этого простить, значит, я просто неудачник!" — в гневе воскликнул Сесил.

Позже она прислала ему короткую записку: "Я люблю тебя, но ты действительно неудачник. Ты мог бы взять меня за шиворот и превратить в послушную девочку. Ты мог бы удержать меня. Но ты не сделал этого. Прощай". Сесил был потрясен. Еще целых три года он пытался добиться прощения Гарбо. Но на этот раз ее решение было окончательным. И ее затворничество — тоже окончательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Девушка с самым прекрасным лицом" 1920-х годов в фотографиях

В 1959 году Сесил Битон женился на Джун Осборн, вдове пианиста Франца Осборна. А в 1972-73 годах он опубликовал свои дневники, в которых много места занимали воспо¬минания о Грете Гарбо. А ведь она так старательно скрывала свою личную жизнь! Эти книги стали бестселлерами, но большинство друзей отвернулось от Битона, считая, что он предал Грету. Битон пытался объясниться с Гарбо, звонил и писал ей. Она бросала трубку, едва услышав его голос, и возвращала его письма нераспечатанными. Все эти переживания стали причиной инсульта, после которого Битона частично парализовало. Но и тогда Гарбо не сжалилась над ним. Лишь в 1980 году, когда Битон умирал от второго инсульта, Гарбо, которой было уже за семьдесят, приехала к нему в больницу. Она вошла, села на край постели и сказала:

"Битти, я вернулась".

"Я счастлив! — простонал Битон. — Быть может, теперь ты простишь меня?"

Через четыре дня он умер. И все эти четыре дня Грета Гарбо не отходила от его постели.

Остаток жизни Грета Гарбо провела затворницей. Она умерла в 1990 году в возрасте 85 лет от почечной недостаточности и воспаления легких.

Поскольку у актрисы не было семьи, все ее состояние — тридцать два миллиона долларов — досталось племяннице.

Интересное:

Людям, которые приходили увидеть Чарли Чаплина или Грету Гарбо на больших экранах, рекомендовали снять шляпы, воздержаться от курения внутри помещения и "аплодировать только руками". Так напоминали публике азы этикета.

Ремарк говорил, что в компании Чарли Чаплина, Греты Гарбо, Эрнест Хэмингуея чувствует себя маленьким человеком.

В 30-е годы брови оставались тонкими, как и десятилетия до этого. Однако образ стал более "драматическим" - брови театрально изогнутые. Словно девушка чему-то постоянно удивляется. Эталоном красоты была Грета Гарбо - именно эта актриса задала моду на такую ​​форму.

Анну Каренину "Толстого экранизировали около 30 раз. Гарбо сыграла ее дважды.

Греческий миллиардер Онассис действительно переспал со всеми голливудскими звездами. Ему отказала только Грета Гарбо.