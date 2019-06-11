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вторник, 11 июня 2019 16:02

Горько-сладкие мелодии "Сигарет после секса": в Киеве выступит американская группа

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Горько-сладкие мелодии &quot;Сигарет после секса&quot;: в Киеве выступит американская группа
Лидер группы Cigarettes After Sex Грег Гонзалес поклонник черно-белого кино. last.fm

В киевском клубе Atlas пройдет концерт американской группы Cigarettes After Sex. Играют в жанрах дрим-поп и шугейз. Имеют неспешные мелодии, спокойный вокал и лирические тексты.

Дебютный одноименный альбом Cigarettes After Sex выпустили в 2017-м. В поддержку пластинки группа уже приезжала в украинскую столицу в августе прошлого года. Теперь в программу добавили 3 сингла Crush, Sesame Syrup и Neon Moon.

Cigarettes After Sex стали популярными благодаря интернету без помощи продюсеров. Записывались в американской провинции Эль-Пасо, Техас. Выкладывали песни на видохостинг Youtube, не играли концерты. Дебютную демо-запись группа записала в 2012-м. Прошла анезамеченной. Слава к Cigarettes After Sex пришла после того, как вокалист Грег Гонзалес переехал в Нью-Йорк и сменил музыкантов. Он самостоятельно делает обложки к релизов - всегда черно-белые.

"Горько-сладкие мелодии, необычный высокий мужской голос, неторопливый ритм блуждающих ночных огней и сдержанные гитары, хрусталем звенящие в полумраке гулких залов ", - рассказал музыкальный критик Денис Бояринов, что цепляет в музыке Cigarettes After Sex.

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На концертах Cigarettes After Sex музыканты используют черно-белые изображения французской актрисы "новой волны" Анны Карины, бывшей жены режиссера Жана-Люка Годара. Артистка была популярной в 1960-е. "В ней есть что-то особенное. Она мне просто нравится, ее красота и стиль мне очень по душе ", - рассказал лидер группы Грег Гонзалес.

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