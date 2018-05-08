Голосование соседей и ставки букмекеров: что нужно знать о Евровидении

 
Ексклюзивы
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 873
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1413
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 684
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 549
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2385
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10386
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1242
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1539
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 252
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
6
17
13
18
20
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
&quot;По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах&quot; - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
На улицах Львова играют оркестры: начали праздновать День города
На улицах Львова играют оркестры: начали праздновать День города
Видео
Все видео
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Интервью
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 873
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 1827
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5841
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4680
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1143
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 14:44

Голосование соседей и ставки букмекеров: что нужно знать о Евровидении

  Комментировать

8 мая в прямом эфире покажут первый полуфинал Евровидения. 182 млн зрителей смотрели песенный конкурс в прошлом году. Кроме европейских стран, его транслируют США, Китай, Индия, Южная Корея, Канада, Египет, Киргизия, Казахстан и Ливан.

Это единственное развлекательное шоу в мире, которое по количеству зрителей может соперничать со спортивными трансляциями. В 2015-м Евровидение занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный музыкальный конкурс в истории телевидения.

Впервые Евровидение провели в 1956-м в швейцарском городе Лугано. Путем творческого соревнования организаторы конкурса стремились способствовать культурному объединению Европы после Второй мировой войны.

Участие в Евровидении стало точкой отсчета для мирового признания шведского квартета ABBA и канадской певицы Селин Дион, которая представляла Швейцарию.

Кто является участниками?

В этом году на Евровидении выступят представители 43 стран. Кроме европейских государств, участвуют страны, которые располагаются в Азии, но входят в Европейскую вещательную зону: Армения, Азербайджан, Грузия, Кипр и Израиль.

Отправить своих представителей на Евровидение пытались Казахстан, Тунис, Китай, Лихтейнштейн, Катар, однако по разным причинам ни разу не приняли участие в конкурсе.

Говорят, что во второй пол. 1980-х руководство СССР обсуждало возможность участия в Евровидении. Вероятной кандидатурой был певец Валерий Леонтьев. Однако тогдашний глава государства Михаил Горбачев отказался от этой затеи.

Почему на конкурсе выступает Австралия?

В Австралии транслируют Евровидение с 1983 года. В прошлом году 500 тыс. человек смотрели шоу в прямом эфире - несмотря на то, что оно начинается в 5 утра по местному времени. Кроме того, зрители участвовали в альтернативном голосовании, которое не влияло на результаты конкурса.

В 2015 года стране позволили принять участие как специальному гостю конкурса в честь его 60-летия. Певец Гай Себастьян прошел в финал автоматически и занял 5-е место. С 2016-го страна борется за выход в финал наравне с другими участниками.

В случае победы Австралия не сможет стать страной-хозяином Евровидения. Ей позволят стать соорганизатором в одном из европейских городов, который выберет Европейский вещательный союз.

Какие существуют требования к участию?

Продолжительность песни каждого исполнителя не должен превышать 3 мин. Это правило ввели на третий год проведения конкурса. Строгий регламент прекратил злоупотребления со стороны участников, каждый из которых стремился получить как можно больше эфирного времени.

Все вокальные партии должны выполняться вживую под записанную аранжировку. Ранее исполнителям аккомпанировал оркестр. От живой музыки отказались в 1999 году.

Конкурсные песни не должны содержать нецензурную лексику, политические или религиозные лозунги, упоминания коммерческих организаций и брендов.

Во время конкурсных номеров на сцене могут находиться максимум 6 человек, включая бэк-вокалистами и танцорами. Всем, кто выходит на сцену, должно быть не менее 16 лет.

За всю историю конкурса никогда не существовало требования петь исключительно на английском. Напротив, с 1977 года каждый участник должен был петь на своем национальном языке. Правило отменили в 1999-м. С тех пор на Евровидении трижды звучали песни, написанные на искусственных языках.

Как определяют победителя?

Сначала участники соревнуются между собой в двух полуфиналах, из которых путем голосования национальных жюри и зрителей выбирают по 10 стран, которые проходят в финал.

Одной из проблем Евровидения является так называемое "соседское голосование". Страны, которые расположены рядом, склонны голосовать друг за друга через схожие культурные особенности.

Чтобы избежать этого, за несколько месяцев до начала конкурса участников распределяют в специальные группы, а затем - в разные полуфиналы путем жеребьевки. В этом году Украина оказалась в одном списке с Россией, Грузией, Белоруссией, Азербайджаном и Арменией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение

В финал автоматически попадают страна-хозяин и так называемая "большая пятерка" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Это страны, которые больше всего финансируют деятельность Европейского вещательного союза.

Песни оценивают по 12-балльной шкале, в которой отсутствуют 9 и 11 баллов. Выигрывает композиция, набравшая наибольшее количество очок.

Во время финала Евровидения голосовать могут все страны, участвующие в конкурсе - в том числе и те, которые не вышли из полуфиналов. Спикеры от каждой страны связываются с ведущими в режиме телемоста и объявляют, кто получил 12 баллов от своего жюри. Другие оценки появляются на экране автоматически.

Баллы от зрителей суммируют и объявляют отдельно от результатов голосования жюри. Новую систему подсчета ввели в 2016-м. До этого оценки оглашали в сведенном виде.

Автор: eurovisionworld.com
  Новая система объявления баллов заработала в 2016-м, когда победила Джамала. Украинская певица заняла второе место и по оценкам жюри, и по голосам зрителей. Однако общая оценка превысила количество баллов других конкурсантов, сделало Джамалу победительницей.
Новая система объявления баллов заработала в 2016-м, когда победила Джамала. Украинская певица заняла второе место и по оценкам жюри, и по голосам зрителей. Однако общая оценка превысила количество баллов других конкурсантов, сделало Джамалу победительницей.

Кто смотрит конкурс?

Часто Евровидение называют "конкурсом для домохозяек". Однако активной фан-базой соревнования считают представителей ЛГТБ-сообществ, которым импонирует толерантность и многообразие конкурса.

На Евровидении дважды побеждали трансгендеры: в 1998-м Дана Интернэшнл от Израиля, а в 2014-м Кончита Вурст от Австрии. В 2007 году победительницей стала исполнительница из Сербии Мария Шерифович, которая позже призналась в гомосексуальной ориентации.

В 2013 году финская певица Криста Сиегфридс спела песню Marry Me, которой призвала власти Финляндии принять закон об однополых браках. В конце исполнительница поцеловала одну из танцовщиц.

В этом году на Евровидении от Финляндии выступит певица Саара Аалто, которая помолвлена ​​с девушкой. А ирландский исполнитель Райан О`Шонесси споет песню Together о любви между двумя мужчинами.

Кто победит на Евровидении-2018?

Евровидение стало популярным не только среди меломанов, но и среди азартных игроков. Ежегодно букмекерские конторы принимают ставки на победителей конкурса. За последние 10 лет предсказания букмекеров и реальный результат совпадали 6 раз. В этом году фавориткой долгое время считали представительницу Израиля нетто Барзилай. Однако в день первого полуфинала первую позицию в букмекерских списках заняла представительница Кипра Элени Фурейра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине на Евровидении пророчат 19-е место

Украина дважды побеждала на Евровидении. В 2004 году первое место заняла певица Руслана с песней Wild Dances. В 2016-м с композицией "1944" победила Джамала. Худший результат в прошлом году показала рок-группа O.Torvald: они заняли 24 место в финале конкурса. 2015 года Украина отказалась от участия в конкурсе из-за финансовых и политических проблем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голосование соседей и ставки букмекеров: что нужно знать о Евровидении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 122077
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 61899
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 36317
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 Просмотров: 32918
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 25592
Больше всего комментируют
69
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
14
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Голосов: 1231
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua