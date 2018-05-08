Голосование соседей и ставки букмекеров: что нужно знать о Евровидении

8 мая в прямом эфире покажут первый полуфинал Евровидения. 182 млн зрителей смотрели песенный конкурс в прошлом году. Кроме европейских стран, его транслируют США, Китай, Индия, Южная Корея, Канада, Египет, Киргизия, Казахстан и Ливан.

Это единственное развлекательное шоу в мире, которое по количеству зрителей может соперничать со спортивными трансляциями. В 2015-м Евровидение занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный музыкальный конкурс в истории телевидения.

Впервые Евровидение провели в 1956-м в швейцарском городе Лугано. Путем творческого соревнования организаторы конкурса стремились способствовать культурному объединению Европы после Второй мировой войны.

Участие в Евровидении стало точкой отсчета для мирового признания шведского квартета ABBA и канадской певицы Селин Дион, которая представляла Швейцарию.

Кто является участниками?

В этом году на Евровидении выступят представители 43 стран. Кроме европейских государств, участвуют страны, которые располагаются в Азии, но входят в Европейскую вещательную зону: Армения, Азербайджан, Грузия, Кипр и Израиль.

Отправить своих представителей на Евровидение пытались Казахстан, Тунис, Китай, Лихтейнштейн, Катар, однако по разным причинам ни разу не приняли участие в конкурсе.

Говорят, что во второй пол. 1980-х руководство СССР обсуждало возможность участия в Евровидении. Вероятной кандидатурой был певец Валерий Леонтьев. Однако тогдашний глава государства Михаил Горбачев отказался от этой затеи.

Почему на конкурсе выступает Австралия?

В Австралии транслируют Евровидение с 1983 года. В прошлом году 500 тыс. человек смотрели шоу в прямом эфире - несмотря на то, что оно начинается в 5 утра по местному времени. Кроме того, зрители участвовали в альтернативном голосовании, которое не влияло на результаты конкурса.

В 2015 года стране позволили принять участие как специальному гостю конкурса в честь его 60-летия. Певец Гай Себастьян прошел в финал автоматически и занял 5-е место. С 2016-го страна борется за выход в финал наравне с другими участниками.

В случае победы Австралия не сможет стать страной-хозяином Евровидения. Ей позволят стать соорганизатором в одном из европейских городов, который выберет Европейский вещательный союз.

Какие существуют требования к участию?

Продолжительность песни каждого исполнителя не должен превышать 3 мин. Это правило ввели на третий год проведения конкурса. Строгий регламент прекратил злоупотребления со стороны участников, каждый из которых стремился получить как можно больше эфирного времени.

Все вокальные партии должны выполняться вживую под записанную аранжировку. Ранее исполнителям аккомпанировал оркестр. От живой музыки отказались в 1999 году.

Конкурсные песни не должны содержать нецензурную лексику, политические или религиозные лозунги, упоминания коммерческих организаций и брендов.

Во время конкурсных номеров на сцене могут находиться максимум 6 человек, включая бэк-вокалистами и танцорами. Всем, кто выходит на сцену, должно быть не менее 16 лет.

За всю историю конкурса никогда не существовало требования петь исключительно на английском. Напротив, с 1977 года каждый участник должен был петь на своем национальном языке. Правило отменили в 1999-м. С тех пор на Евровидении трижды звучали песни, написанные на искусственных языках.

Как определяют победителя?

Сначала участники соревнуются между собой в двух полуфиналах, из которых путем голосования национальных жюри и зрителей выбирают по 10 стран, которые проходят в финал.

Одной из проблем Евровидения является так называемое "соседское голосование". Страны, которые расположены рядом, склонны голосовать друг за друга через схожие культурные особенности.

Чтобы избежать этого, за несколько месяцев до начала конкурса участников распределяют в специальные группы, а затем - в разные полуфиналы путем жеребьевки. В этом году Украина оказалась в одном списке с Россией, Грузией, Белоруссией, Азербайджаном и Арменией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение

В финал автоматически попадают страна-хозяин и так называемая "большая пятерка" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Это страны, которые больше всего финансируют деятельность Европейского вещательного союза.

Песни оценивают по 12-балльной шкале, в которой отсутствуют 9 и 11 баллов. Выигрывает композиция, набравшая наибольшее количество очок.

Во время финала Евровидения голосовать могут все страны, участвующие в конкурсе - в том числе и те, которые не вышли из полуфиналов. Спикеры от каждой страны связываются с ведущими в режиме телемоста и объявляют, кто получил 12 баллов от своего жюри. Другие оценки появляются на экране автоматически.

Баллы от зрителей суммируют и объявляют отдельно от результатов голосования жюри. Новую систему подсчета ввели в 2016-м. До этого оценки оглашали в сведенном виде.

Автор: eurovisionworld.com Новая система объявления баллов заработала в 2016-м, когда победила Джамала. Украинская певица заняла второе место и по оценкам жюри, и по голосам зрителей. Однако общая оценка превысила количество баллов других конкурсантов, сделало Джамалу победительницей.

Кто смотрит конкурс?

Часто Евровидение называют "конкурсом для домохозяек". Однако активной фан-базой соревнования считают представителей ЛГТБ-сообществ, которым импонирует толерантность и многообразие конкурса.

На Евровидении дважды побеждали трансгендеры: в 1998-м Дана Интернэшнл от Израиля, а в 2014-м Кончита Вурст от Австрии. В 2007 году победительницей стала исполнительница из Сербии Мария Шерифович, которая позже призналась в гомосексуальной ориентации.

В 2013 году финская певица Криста Сиегфридс спела песню Marry Me, которой призвала власти Финляндии принять закон об однополых браках. В конце исполнительница поцеловала одну из танцовщиц.

В этом году на Евровидении от Финляндии выступит певица Саара Аалто, которая помолвлена ​​с девушкой. А ирландский исполнитель Райан О`Шонесси споет песню Together о любви между двумя мужчинами.

Кто победит на Евровидении-2018?

Евровидение стало популярным не только среди меломанов, но и среди азартных игроков. Ежегодно букмекерские конторы принимают ставки на победителей конкурса. За последние 10 лет предсказания букмекеров и реальный результат совпадали 6 раз. В этом году фавориткой долгое время считали представительницу Израиля нетто Барзилай. Однако в день первого полуфинала первую позицию в букмекерских списках заняла представительница Кипра Элени Фурейра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине на Евровидении пророчат 19-е место

Украина дважды побеждала на Евровидении. В 2004 году первое место заняла певица Руслана с песней Wild Dances. В 2016-м с композицией "1944" победила Джамала. Худший результат в прошлом году показала рок-группа O.Torvald: они заняли 24 место в финале конкурса. 2015 года Украина отказалась от участия в конкурсе из-за финансовых и политических проблем.