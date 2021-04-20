Голограмма группы ABBA отправится в концертный тур

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
Просмотров: 477
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 171
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2151
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12465
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1161
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
5
10
21
6
5
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Видео
Все видео
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 666
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12465
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 396
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 378
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 00:45

Голограмма группы ABBA отправится в концертный тур

  Комментировать

Шведская группа ABBA организует новое гастрольное турне в 2022 году. Но выступать будуть не настоящие артисты, а их голограммы. Об этом рассказал участник коллектива Бьерн Ульвеус в интервью The Times.

"С тех пор, как ABBA распались в 1983 году, я мечтал об их воссоединении, - пишет музкритик Брит Досон для Dazed. - Сейчас группа наконец рискует и возвращается на сцену для своего отложенного тура. К тому же представят пять новых треков. Группа впервые анонсировала тур ABBAtars в 2017 году, а шоу планировали начать в 2019 году. Показали, что впервые за 35 лет записывают новый материал.

В новом интервью The Times автор песен Бьерн Улвеус пообещал, что тур продлится весь следующий год. Также интересно рассказал о процессе создания голограмм: "Они заставили нас кривляться перед камерами. Они нарисовали нам точки на лице, измерили головы". Хотя он отметил, что группа получила удовольствие, находясь вместе в студии. Объяснил, что это вынужденная мера. Им по 70 лет, физически не могут гастролировать: "У нас была десятилетняя карьера, и за все это время мы, возможно, провели в разъездах месяцев шесть".

Из пяти новых треков подтверждено два: I Still Have Faith In You и Do not Shut Me Down. Один из них - поп-мелодия, очень танцевальная, другой - более вневременной, рефлексивный. Это печально, но в то же время радостно".

Автор: Happymag
  ABBA считается одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки.
ABBA считается одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок

Квартет ABBA, просуществовавший десять лет - с 1972 по 1982 год - стал одним из самых успешных за всю историю попмузыки и был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голограмма группы ABBA отправится в концертный тур». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 21726
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 14969
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 6 Просмотров: 12465
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 4941
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 4932
Культура
Marvel снял фильм про первого супергероя-азиата
Marvel снял фильм про первого супергероя-азиата Просмотров: 90
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
 Просмотров: 288
Вышел первый детектив в истории
Вышел первый детектив в истории
 Просмотров: 54
Открыли первое частное детское издательство в Украине
Открыли первое частное детское издательство в Украине
 Просмотров: 99
Поплавский выпустил трогательное видео "Любов у серці маю"
Поплавский выпустил трогательное видео "Любов у серці маю"
7
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Россия просит помилования у всего мира
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Ракета врезалась в жилой дом
1
Пасха может активизировать обмен пленными на Донбассе - Мендель
Голосов: 90
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть