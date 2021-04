Голограмма группы ABBA отправится в концертный тур

Шведская группа ABBA организует новое гастрольное турне в 2022 году. Но выступать будуть не настоящие артисты, а их голограммы. Об этом рассказал участник коллектива Бьерн Ульвеус в интервью The Times.

"С тех пор, как ABBA распались в 1983 году, я мечтал об их воссоединении, - пишет музкритик Брит Досон для Dazed. - Сейчас группа наконец рискует и возвращается на сцену для своего отложенного тура. К тому же представят пять новых треков. Группа впервые анонсировала тур ABBAtars в 2017 году, а шоу планировали начать в 2019 году. Показали, что впервые за 35 лет записывают новый материал.

В новом интервью The Times автор песен Бьерн Улвеус пообещал, что тур продлится весь следующий год. Также интересно рассказал о процессе создания голограмм: "Они заставили нас кривляться перед камерами. Они нарисовали нам точки на лице, измерили головы". Хотя он отметил, что группа получила удовольствие, находясь вместе в студии. Объяснил, что это вынужденная мера. Им по 70 лет, физически не могут гастролировать: "У нас была десятилетняя карьера, и за все это время мы, возможно, провели в разъездах месяцев шесть".

Из пяти новых треков подтверждено два: I Still Have Faith In You и Do not Shut Me Down. Один из них - поп-мелодия, очень танцевальная, другой - более вневременной, рефлексивный. Это печально, но в то же время радостно".

Квартет ABBA, просуществовавший десять лет - с 1972 по 1982 год - стал одним из самых успешных за всю историю попмузыки и был внесен в Зал славы рок-н-ролла.