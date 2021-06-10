Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции

Автор: Via Carpatia На Форуме Via Carpatia-2021 представят творческие достижения Украины - музыкальные, театральные, фотоарт - которые переосмысливают культурную традицию и демонстрируют новейшее искусство мирового уровня

В Карпатах пройдет Форум Via Carpatia-2021 "Капитал свободы: 30 лет культурной независимости". Под открытым небом выступят звездные музыкальные группы, покажут театральные постановки и проведут дискуссии о культуре и независимости.

Событие состоится 25-27 июня в селе Криворивня и поселке Верховина Ивано-Франковской области. Вход свободный.

"В этом году международный форум пройдет в четвертый раз. Традиционно живописная Гуцульщина будет принимать украинских и европейских интеллектуалов, политиков, общественных деятелей и художников. Будем говорить о культуре в контексте Независимости, ее становление за последние 30 лет, а также о новейшей исторической перспективе. Это тесно связанные темы, ведь становление нации невозможно без внимания к своей культуре. Мы на Via Carpatia всегда собираем ее яркие образцы. Это - форум премьер и явлений", - говорит инициатор мероприятия Николай Княжицкий.

Автор: Via Carpatia В честь 30-летия независимости Украины Форум Via Carpatia-2021 будет проходить под лозунгом "Капитал свободы: 30 лет культурной независимости"

Музыкальная программа будет представлена ​​известными группами. Новые звезды украинской культурной дипломатии Go_A после выступления на Евровидении споют в Верховине.

"Этот фестиваль близок нам по духу. Есть общий интерес - переосмысление украинского культурного наследия. Ведь работа с фольклором - это не просто произвольно менять народные песни. К ним следует подходить с уважением и пониманием, чтобы сохранить неповторимую душу композиции. Нам интересно почувствовать, как электроника и современные ритмы будут отражаться от гор вокруг Верховины. Криворивня - это уже более ста лет "место силы". Еще тогда здесь на лето собирались писатели и этнографы, к которым сейчас относимся с таким пиететом. Думаю, это хорошая идея - проводить фестиваль в таком энергетически насыщенном месте", - говорит солистка Go_A Екатерина Павленко.

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Группа "Гайдамаки" приедет на Форум с премьерой.

"На фестивале Via Carpatia "Гайдамаки" презентуют песни с нового музыкального проекта "Тріумф Слова" на стихи Расстрелянного Возрождения. Это своеобразная песенная антология украинской поэзии 1920-1930-х, которую хотим популяризировать среди молодежи. Тексты оживут в современном звучании и не оставят ни одного слушателя равнодушным", - говорит лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола.

Также выступят коллективы "Мандри" и "КораЛЛі", музыкант Мирон Блощичак. Открытие года - проект Hutsul Planet - впервые появится на большой сцене с премьерой альбома "Весняні думи". Концерт будет вести Анжелика Рудницкая.

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Ростислав Держипильский и Галина Баранкевич поставят под открытым небом драму-концерт "Вигнані з раю" с Ивано-Франковским национальным драматическим театром. Также театр готовит премьеру - "Гуцульське весілля" по произведениям классиков.

Состоятся панельные дискуссии на темы на пересечении культуры и политики. На локации в Криворивне и в прямом эфире "Еспресо" будут общаться политологи, историки, культурологи, писатели и режиссеры.

В рамках литературного "Кола Винценза" пройдет книжная толока, где гости смогут приобрести книги и посетить интересные события для детей и взрослых. В Музее Гуцульщины в Верховине презентуют возвращение библиотеки Станислава Винценза в Украину и выставку художников Николая и Людмилы Рыбенчук "Светочи Гуцульщины".

Традиционно вручат премию Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Актуальная информация о подготовке фестиваля на странице в Facebook.

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Организаторы события: общественные организации "Верховина - квітка Карпат", "Всеукраїнський демократичний форум", телеканал "Еспресо", Верховинский поселковый совет. Инициатор Форума: Николай Княжицкий. Проходит при поддержке Украинского культурного фонда и Украинского института книги.