Гитары, викинги и эпатаж - кто сразится с MELOVIN на Евровидении

24 февраля назвали победителя национального отбора Евровидения-2018. Им стал одессит 20-летний MELOVIN с ярким номером, в котором загораются подмостки-лестница, на которых стоит рояль исполнителя. MELOVIN представит Украину на песенном конкурсе в столице Португалии Лиссабоне. Большинство стран, участвующих в конкурсе, тоже уже успели выбрать претендентов.

Предлагаем подборку победителей национального отбора 23 стран.

Германия

В Германии за право участия в Евровидении боролись 6 исполнителей. Выиграл 27-летний Михаэль Шульте. Зрители сравнивают его с британским актером, исполнителем Эд Шираном, автором хита Shape of You. Зрители и жюри оценили песню Шульте You Let Me Walk Alone, посвященную покойному отцу.

Черногория

После прошлогоднего эпатажного участника Славка Калезича, которого зрители окрестили хвостатым кентавром, нынешний победитель выглядит более нейтрально. Черногория выбрала в финале Ваню Радовановича. Вместе с пианистом и струнным квартетом он исполнит лирическую песню черногорской языке Inje ( "Иней").

Греция

Грецию на Евровидении представит певица Джианна Терзи с композицией Oneiro mou, что переводится как "Моя мечта". На счету исполнительницы уже несколько успешных музыкальных альбомов, но она все равно решила испытать силы на международном конкурсе.

Сербия

За победу в национальном отборе Сербии боролись 17 артистов. Публика выбрала популярного музыканта Саня Ильича и его группу Balkanika, которая играет традиционную балканскую музыку. В 1982 году Илич создал песню для женского трио Aska, которые в том году представляли Югославию на Евровидении, где заняли 14-е место.

А в 1998-м артист основал группу Balkanika. Для создания музыки группа использует аутентичные балканские инструменты, поэтому жанр их творчества можно охарактеризовать как особый звук с элементами мировой поп-музыки.

На сцене Евровидения в Лиссабоне они споют песню Nova deca, которое в переводе означает "Наши дети".

Ирландия

Ирландию на Евровидении-2018 представит 25-летний Райан О'Шонесси, который заявил о себе на шоу талантов The Voice of Ireland. Уже известно, что он исполнит песню Together, которую написал совместно с авторами сообщества The Nucleus специально для конкурса. Но в сеть композицию пока не выкладывали - держат интригу.

Кипр

Кипр отправляет на конкурс греческую поп-певицу албанского происхождения Элени Фурейра. Артистка пыталась попасть на Евровидение в 2010 и 2016 годах, но повезло ей только сейчас. Конкурсная песня Элени с этническими мотивами называется Fuego.

Мальта

От Мальты на Евровидение поедет певица Кристабель Борг. Музыкальную карьеру она начала еще подростком, а на Евровидение пробовала попасть трижды. В этом году песня Taboo принесла ей победу в нацотборе с большим отрывом от конкурентов.

Швейцария

Несколько лет подряд Швейцарии не удавалось прорваться в финал Евровидения. Чтобы реабилитироваться в этом году, организаторы швейцарского национального отбора обновили систему голосования и пригласили новых композиторов. В итоге выбрали дуэт родных брата и сестры Zibbz, которые будут барабанить в унисон.

Великобритания

Великобританию в этом году представит певица SuRie с песней Storm. Эта певица - не новичок на конкурсе: в 2015-м она ездила на Евровидение от Австрии как бэк-вокалистка, а в прошлом году сотрудничала с бельгийкой Blanche, которая исполняла песню City Lights.

Дания

Актер и учитель с внешностью викинга Джонас Расмуссен начинал карьеру с исполнения каверов на треки известных исполнителей и до сих пор является фронтменом кавер-группы Hair Metal Heröes. На Евровидении Rasmussen поедет с композицией Higher ground, в котором призывает к миру и согласию.

Италия

Итальянцы на Евровидение отправляют дуэт MetaMoro, в который входят титулованные на родине музыканты Эрман Цель и Фабрицио Моро. Они представят песню Non mi avete fatto niente ( "Вы ничего не сделали для меня"), которая уже принесла музыкантам одну победу - на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, который проходил в начале февраля.

Хорватия

Хорватию представит Франко Бателич с песней Crazy, релиз которой состоится в ближайшие дни. Певица получила известность благодаря победе в Showtime и участия в шоу талантов Pop Idol в 2007 году. После триумфа артистка исчезла и вернулась только в 2013 году.

Македония

Македонский поп-рок дуэт Eye Cue тоже пока не афиширует свою песню. Эта группа дебютировала в 2008 году и практически сразу стала одной из самых популярных в стране. За время своего существования Eye Cue участвовали во многих международных фестивалях, но на Евровидении едут впервые.

Израиль

Представительницей Израиля стала певица и саунд-продюсер Нетта Барзилай. По правилам израильского отбора на Евровидение едет победитель местного шоу талантов Hakochav Haba. На этом конкурсе Нетта покорила жюри исполнением хитов What is Love, Barbie Girl, Gangnam Style и Tik Tok в авторской интерпретации.

Франция

Французский дуэт Madame Monsieur исполнит на Евровидение песню Mercy, с которой уже выступал в полуфинале украинского национального отбора. Голос вокалистки этой группы Эмили Сатти можно было слышать в рекламах Blackberry, Lacoste и Chanel. В 2013-м певица познакомилась с Жан-Карлом Лукасом, основав проект Madame Monsieur.

Россия

За год россияне не изменили решение отправить на конкурс Юлию Самойлову, которую в прошлом году не пустили в Украину. С какой песни певица поедет в Лиссабон, пока не известно.

Чехия

На национальный отбор в Чехии подали заявки более 400 артистов. Выбор жюри пал на местного "Джастина Бибера" - Миколаса Йозефа. Этот молодой певец, сонграйтер, уличный музыкант, экс-модель споет на Евровидении композицию Lie To Me, посвященную его несчастной любви.

Испания

Победителем испанского отборочного шоу Eurovision Gala стал дуэт двух 20-летнего музыканта и кинематографиста Альфреда и 19-летней певицы Амайи. На Евровидение" музыканты отправятся с проникновенной балладой Tu Canción.

Молдова

От Молдовы на конкурс едет группа DoReDos с песней My lucky day, которую написал Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

Словения

Словению на конкурсе представит певица и автор песен Лиа Сирк. Она пробовала попасть на Евровидение уже несколько раз. В этом году победила с песней Ne, hvala! ( "Нет Спасибо!").

Венгрия

Венгры доверили шанс представить страну рок-группе AWS, не побоявшись, что музыканты распугают аудиторию поп-конкурса тяжелыми гитарами и гроулом.

Латвия

От Латвии на Евровидение поедет певица с бразильскими корнями 23-летняя Лаура Ризотто, которая победила в конкурсе Supernova 2018 В Лиссабоне она исполнит песню Funny Girl о девушке, которая влюбилась в лучшего друга и долго не решалась в этом признаться.

Беларусь

Белорусы положили надежды на молодого украинского певца Никиту Алексеева. На конкурсе он представит песню Forever.

Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки Melovin выступит последним.