Герой фильма рассказывает свою историю, его сажают за решетку - режиссер о победителях кинофестиваля "Открытая ночь"

Автор: facebook.com 3 награды кинофестиваля короткого метра "Открытая ночь. Дубль 23" получила комедия "Шпили-Вили" режиссера Ивана Шохи. В частности, Гран-при. "Двое подростков попадают в нелепую ситуацию из-за того, что оба видят мир через собственные розовые очки", - говорится в синопсисе фильма

2 фильма получили Гран-при фестиваля украинского короткометражного кино "Открытая ночь. Дубль 23" и разделили между собой денежную награду в 100 тыс. грн. Это комедия "Шпили-Вили" режиссера Ивана Шохи и драма "Злоумышленник" Валерия Шевченко.

"Шпили-Вили" рассказывает о парне, который влюбился в девушку и стесняется ей об этом рассказать.

"Злоумышленник" по рассказу Антона Чехова - о безработном жителе села, которого задерживает полиция. Его взяли "на горячем" во время кражи проводов с электрических опор, по сюжету.

О победителях и нынешнем фестивале Gazeta.ua рассказал член жюри конкурса, режиссер Никита Лыськов, который в прошлом году получил Гран-при "Открытой ночи" за мультфильм "Любовь".

Какие впечатления от основных лауреатов? Почему победили именно они?

- С самого начала эти две ленты отличались от других. Было понятно, что они лучшие в программе. Ведь вызвали саспенс (состояние тревоги, напряжения, которое постоянно нарастает. - Gazeta.ua). Для меня это главное. Актерская игра, технические данные - это уже второстепенное. Работа может быть простая и незатейливо сделана, но ты смотришь и сопереживаешь, получаешь эмоции. Понимаешь - кино сработало.

При просмотре "Шпили-Вили" на меня нахлынули воспоминания о школьных тусовках на квартирах. Сразу попадаешь внутрь фильма, волнуешься за героев. В плане юмора приближенно к тому, что делал Чаплин. Много смешных моментов. Зритель ожидает одного развития ситуации, а происходит совсем другое. Например, мальчик на входе спрашивает код. Все думают, что это код на вечеринку, а на самом деле - от вайфая.

Надеюсь, режиссер пойдет дальше и сделает полный метр. У него есть комедийный талант. А в нашем кино как раз не хватает произведений этого жанра.

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"Злоумышленник" тоже захватывает с первых кадров и вызывает кучу мыслей. Сочувствуешь герою, потому что такое ощущение, что ты его знаешь. Понимаешь, что в такой ситуации может оказаться любой другой человек. Например, твой пожилого возраста сосед в подъезде, у которого нет денег.

Саспенс как раз в том, что герой признается во всем. Говорит: "Да, я украл эти провода. Мне не хватает на жизнь". В ленте нет какого-то шокирующего, эффектного финала. Старик никуда не убегает. Просто человек рассказывает свою историю, его сажают за решетку - все, конец. Реалистичная современная история. Мы видим, в каком состоянии сейчас находятся пожилые люди, с их крохотными пенсиями.

Как вам нынешний анимационный конкурс?

- Особенно ничего не могу сказать позитивного. В этот раз были слабые работы. Наверное, это зависит от того, было ли в этом году финансирование анимации, или нет. Из-за коронавируса процесс остановился, потому и не сделали новых мультфильмов. Насколько я понял, там большинство были студенческие. Единственная лента, которая была хорошо технически сделана - "Фамилия в кармане" Степана Коваля (основана на реальных событиях во время Голодомора. Рассказывает о женщине, которая преодолевает долгий путь от одного села в другое, чтобы посадить ребенка на поезд, который следует в город. - Gazeta.ua).

Заметили общие темы или тренды в фильмах программы?

- Я думаю, что на конкурс пытаются отобрать максимально разное, чтобы не совпадало по темам и сюжетам. В этом году так и было. Но почти все картины направлены на отображение нынешних реалий. Украинское кино начинает говорить о современности, о проблемах, которые вот сейчас происходят.

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Например, был фильм "Пасха" - на тему карантина. В кадре одна актриса. По сюжету, из-за эпидемии женщина не может поехать на Пасху к детям и внукам, которые работают и учатся в другом городе. Остается праздновать у себя дома, с родными общается онлайн. Все действие происходит в квартире. Собеседников героини видим только на экране ее мобильного телефона. Лента поднимает вопрос социальной изоляции. Что мы сейчас имеем эту проблему и вынуждены налаживать дистанционную связь.

Какая роль, миссия "Открытой ночи" сегодня?

- Во-первых, это фестиваль исключительно украинского кино. Если ты хочешь посмотреть, что сейчас в нем происходит - надо идти туда. Увидишь все - и плохие, и хорошие работы. И смешные, и грустные.

Также это площадка для начинающих, для их старта. Преимущественно первые фильмы. Суперпрофессиональные туда не особо присылают.

В этом году фестиваль впервые состоялся онлайн. Этот формат спасает такое мероприятие?

- У меня он ассоциируется все же с ночью, когда ты собираешься с друзьями и вы смотрите программу под открытым небом. Это фишка фестиваля, который длится одну ночь. Должен продержаться до утра. Это такой челлендж.

А вообще поддерживаю эту тему, что фестивали пошли в онлайн. Потому что если ты не живешь в Киеве, то у тебя практически нет возможности посмотреть качественное кино. А сейчас любой зритель может это сделать через интернет. Так теперь во всем мире. Когда Covid-19 пройдет, такая практика прекратится, потому что это невыгодно фестивалям. Но это очень полезно для зрителей и киношников.

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Полный список победителей нынешней "Открытой ночи": Гран-при - "Шпили-Вили", режиссер Иван Шоха; "Злоумышленник", режиссер Валерий Шевченко; Главный приз в номинации игрового кино - "Злоумышленник", реж. Валерий Шевченко; Диплом фестиваля в номинации игрового кино - "Шпили-Вили", реж. Иван Шоха; Главный приз в номинации анимационного кино - "Фамилия в кармане", реж. Степан Коваль; Лучшая операторская работа - "Злоумышленник"; Лучшая работа художника - "Туманы"; Лучший актер - Игорь Щербак, "Злоумышленник"; Лучшая актриса - Леся Липчук, "Туманы"; Приз зрительских симпатий - "Пасха", реж. Валерий Гриша; Специальная награда жюри за "Лучшую сцену с домашней консервацией" - "Пасха", реж. Валерий Гриша; Специальная награда жюри за "Смелый полет фантазии" - "Шпили-Вили", реж. Иван Шоха. Ежегодный фестиваль "Открытая ночь" был основан в 1997-м режиссером Михаилом Ильенко. Призван открывать новые украинские имена в области кинематографа и телевизионного производства, поддерживать национальное кино. Традиционно проходит в течение одной летней ночи с центральной площадкой в Киеве и параллельными показами на локациях по всей Украине. В этом году из-за карантина команде мероприятия пришлось пересмотреть формат проведения. Длился 12-16 августа в онлайн-режиме.