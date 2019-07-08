Украинский зритель хочет узнавать на экране реальность - режиссер Никита Лыськов

Автор: facebook.com Мне хотелось показать процесс, в котором находится вся наша страна

Гран-при фестиваля украинского короткометражного кино "Открытая ночь. Дубль 22" завоевал анимационный фильм "Любовь" режиссера Никиты Лыськова. Получил денежное вознаграждение 100 тыс. грн.

14-минутный мультфильм рассказывает о Днепре - родном городе постановщика. Состоит из нескольких сюжетов. Истории рассказываются языком символов и звуков. Лента создана при поддержке Госкино.

- Этот фильм - мое впечатление о последних пяти годах после Майдана, - говорит режиссер Никита Лыськов. - Происходил в Киеве, а в Днепре такого почти не было. Для меня первым символом Революции достоинства был снос памятника Ленину, который стоял у нас на площади. Я понимал, почему люди это делают. Но в фильме хотел показать взгляд со стороны. Вдруг ни с того ни с сего люди собрались вокруг Ленина и разрушили его. Это становится катализатором всех остальных процессов. Я сделал интерпретацию через анимацию событий, которые происходили в городе.

Какие ваши впечатления от победы и фестиваля в целом?

- Думаю, я сыграл на том, что анимация наконец стала говорить на взрослые темы. Многим понравилось, потому что этого не хватает. Все устали от того, что анимация - это детский жанр.

Фестиваль ассоциируется только с хорошими, ностальгическими воспоминаниями. Свой первый мультфильм я сделал на первом курсе Киевского университета имени Карпенко-Карого 12 лет назад. Только "Открытая ночь" показала его. Этот фестиваль был спасательным кругом для тех, кто хочет демонстрировать свое кино. Единственный, на поддержку которого можно было рассчитывать.

За эти 12 лет украинское кино сильно развилось. За игровое мне абсолютно не стыдно - появляются фильмы хорошего качества. А вот анимация осталась такой закомплексованной, которой и была раньше. До сих пор не выходит на уровень авторского кино.

С чем это связано?

- Думаю, так сложилось исторически - анимация была зажата еще с советских времен. У нас она не ассоциируется с чем-то свободным, где можно выражать свои эмоции. Сейчас это изменится. Потому что люди ездят в Европу, посещают фестивали, смотрят современную анимацию.

Например, абстрактная анимация у нас появляется только сейчас. А в Европе и Канаде с нее вообще начиналась вся анимация. Это форма искусства.

В чем для вас уникальность анимации?

- Позволяет полностью контролировать процесс. Здесь режиссеры полностью контролируют актеров - потому что они их рисуют. Звук, потому что он создается с нуля, а не записывается во время съемок. К тому же анимация - очень сконцентрированный жанр. За 14 минут я сумел рассказать столько, сколько хватило бы на полнометражный художественный фильм.

Я считаю, что короткий метр - идеальная форма. В игровом кино - не совсем. Там короткометражки - это обычно первые шаги, которые делают режиссеры. Затем стараются создавать полнометражное кино. А для анимации идеально. Быстро, зритель не устает, идет насыщенная подача информации.

Над мультфильмом "Любовь" вы впервые работали не самостоятельно, а с командой - с художником, аниматором, композитором, звукорежиссером, продюсером. Как это отличалось от предыдущего опыта?

- Такой фильм я точно не мог бы себе позволить создать один. То, что я сделал за год в команде, сам делал бы четыре. Это замечательный опыт. В то же время, конечно, тяготило наличие дедлайна. Когда делаешь один, такого нет. Тяготила ответственность - что будут люди, перед которыми должен отчитываться. Это было трудно эмоционально. Но все прошло хорошо. Никто никак давил и не влиял на мои идеи и сюжет. Я был абсолютно свободен.

К тому же предыдущие мои ленты были показаны только на украинских кинофестивалях. Европейские их не брали. Вероятно, не достаточно интересные или качественные для них. У "Любви" фестивальная жизнь очень насыщенная. Фильм уже показали в Хорватии, Франции и Польше. Скоро - в Косово и немецком Лейпциге. Сейчас жду ответа от фестиваля в канадской Оттаве.

Как появился замысел ленты?

- Я смотрел украинскую анимацию и кино в целом, и меня все время раздражало, что авторы дистанцируются от реальности. Мне кажется, украинскому зрителю хочется узнавать на экране реальность. Поэтому я старался вдохновляться родным Днепром. Использовал документальные материалы - фотографии, надписи и рекламу на стенах, реальные истории, рассказы друзей. Многие зрители узнают знакомые элементы, а кто не знает, начнут интересоваться. Узнают люди из других городов и даже стран. На кинофестивале во французском Анси ко мне подошла девушка и сказала: "В моем районе тоже очень все похоже происходит". Получилось так, что субъективная история стала в каких-то моментах объективной.

Я вырос в спальном районе города. Хорошо знаком с своими героями, условиями жизни людей. Спальные районы - вроде и часть города, но это отдельный, зацикленный на себе мир. Там много абсурда и глупости происходит. Самая большая проблема - централизация культуры. В столице проходит очень много событий - перенасыщение. Люди не успевают их посещать. В других городах сильно не хватает культуры. В спальных районах тем более. Днепр - большой город, здесь живет миллион человек. А культурные события можно пересчитать по пальцам.

Если есть культура, обмен идеями на уровне искусства, то люди начинают обогащать свой взгляд на жизнь. А когда нет, они находятся под властью СМИ.

Почему выбрали такое название мультфильма?

- Название "Любовь" работает на контрасте. Слово ассоциируется с высокодуховным чувством, доверием. А в фильме этого нет. Мы живем в состоянии, когда нам обещают, что вот сейчас будет все хорошо, а этого не происходит. Мне хотелось показать процесс, в котором находится вся наша страна. Все постоянно меняется. Растерянность, неуверенность в завтрашнем дне. Никто не знает, чем все это закончится, найдем ли выход и наладим ли наше общество.

На все проблемы в мультфильме смотрел сквозь призму черного юмора. Можно разговаривать на серьезные темы, используя смех. Так легче достучаться до зрителя.

На что потратите выигрыш?

- Деньги, которые я получаю за победу на фестивалях, дают мне свободное время, чтобы заниматься не коммерцией, а своими фильмами. Этот выигрыш даст мне возможность разработать сценарий для следующей ленты. Деньги дают время на искусство. Чтобы сделать интересное авторское кино, надо полностью находиться в нем, не делать параллельно с этим ничего. По крайней мере для меня так. Последние пару лет удается. Буду надеяться, что так и будет продолжаться.

Как сегодня могут себя реализовывать молодые режиссеры?

- Сейчас ситуация улучшилась, так как появилось госфинансирование. Если есть деньги, есть и кино. Это затратное искусство. Молодым авторам я бы советовал не опускать руки. Делать фильмы самим, постоянно развиваться.

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6 часов длилась основная программа 22-й "Открытой ночи". Это самый короткий кинофестиваль в мире. В этом году состоялся в ночь на 30 июня в галерее "Арт-причал" на набережной Днепра. Вошел в Книгу рекордов Украины как мероприятие с наибольшим количеством официальных локаций. Параллельные показы проходили на 100 площадках - в Украине и 7 странах мира. 12 представительств фестиваля были в зоне военных действий на Донбассе. Более 8,5 тыс. зрителей одновременно смотрели фильмы программы. 96 фильмов подали на участие в нынешней "Открытой ночи". Жюри отобрало 22 ленты: 8 игровых, 6 анимационных, 4 документальных и 4 вне конкурса. Список победителей выглядит так: Главный приз - "Любовь", реж. Никита Лыськов; Главный приз в номинации игрового кино - LoveSocks, реж. Юлия Деглина; Диплом фестиваля в номинации игрового кино - "Новый год в семейном кругу", реж. Максим Наконечный; Диплом фестиваля в номинации неигрового кино. - "После огня", реж. Андраник Берберян; Главный приз в номинации анимационного кино - "Петровка-реквием" реж. Екатерина Возница; Диплом фестиваля в номинации анимационного кино - "Сама себе здесь", реж. Анна Дудко; Лучшая работа звукорежиссера - "Петровка-реквием", звук. Антон Приходько (реж. Екатерина Возница); Лучшая работа композитора - "Как развеселить Одиночество", композитор Сергей Топор (реж. Степан Коваль); Лучшая операторская работа - "Киевская история", оператор Евгений Козеко (реж. Михаил Маслобойщиков); Диплом фестиваля за лучший сценарий - Mia Donna, режиссер и сценарист Павел Остриков; Диплом фестиваля за лучшую мужскую роль - "Киевская история", актер Артемий Бондаренко (реж. Михаил Маслобойщиков); Диплом фестиваля за лучшую женскую роль - LoveSocks, актриса Мария Хомутова (реж. Юля Деглина); Диплом фестиваля за честность перед собой и зрителем - "Сильная судьба", реж. Александр Портян; Диплом фестиваля за радостное возвращение в детство - "Как развеселить Одиночество", реж. Степан Коваль; Приз зрительских симпатий - "Влипла", реж. Сергей Зленко; Сертификат от кинофестивального дистрибьютора Letter To Fest - "Любовь", реж. Никита Лыськов; Диплом от Кинокомиссии Киева - "Киевская история", реж. Михаил Маслобойщиков; Специальный приз фестиваля "за поиск героя" - "После огня", реж. Андраник Берберян.