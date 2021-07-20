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вторник, 20 июля 2021 18:56

"Французский вестник" выйдет в украинский прокат - трейлер

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Автор: facebook.com
  Фильм "Французский вестник" рассказывает о бюро американской газеты, расположенное в вымышленном французском городке. Ленту Уэса Андерсона будут показывать в украинских кинотеатрах с 28 октября
Фильм "Французский вестник" рассказывает о бюро американской газеты, расположенное в вымышленном французском городке. Ленту Уэса Андерсона будут показывать в украинских кинотеатрах с 28 октября

Девять минут длились овации после показа комедийной драмы "Французский вестник" американского режиссера Уэса Андерсона на 74-м Каннском международном кинофестивале. Выйдет в украинский прокат 28 октября.

В 1950-х редактор решает открыть отделение американской газеты во французской провинции, по сюжету.

Фильм назвали любовным письмом журналистам. Источником вдохновения для персонажей и событий стали материалы еженедельника The New Yorker, который в течение 96 лет публикует репортажи, комментарии, критику и художественные произведения.

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Это десятая картина Уэса Андерсона. Среди его предыдущих работ - "Отель "Гранд Будапешт", "Королевство полной луны", "Остров собак".

Съемки проходили с ноября 2018-го по март 2019-го в Ангулеме, Франция.

В фильме снялись Фрэнсис Мак-Дорманд, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Кристоф Вальц, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон. В Каннах прибыли на красную дорожку в золотом автобусе для вечеринок в сопровождении мотопатруля. Отказались проводить традиционную пресс-конференцию и давать интервью.

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Рекорд продолжительности аплодисментов на Каннском кинофестивале удерживает фэнтези-драма "Лабиринт Фавна" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. В 2006-м фильму аплодировали стоя в течение 22 минут.

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