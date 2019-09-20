Форум издателей-2019 назвали лучшие книги

Во Львове отметили лучшие книги Форума издателей. Фото: пресс-служба Book Forum

На главном культурном фестивале страны Book Forum во Львове во время официальной церемонии наградили лучшие книги.

Участие в конкурсе приняли 104 издателя, сообщают организаторы.

Прислали для рассмотрения 465 книг.

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Наиболее конкурентными стали номинации: Non-fiction, Современная украинская проза и Литература для детей от 6-12 лет. Конкурсные издание одновременно рассматривались на заседаниях малых жюри в трех городах: Львове, Киеве и Харькове. Тогда большое жюри во Львове выбрало лучшие книги Форума издателей среди отобранных. Кроме гран-при и 17 победителей, книги наградили специальными и персональными наградами.

Гран-при - Василий Косов "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовід"

Претенденты на гран-при:

Богдан Логвиненко "Ukraиner. Страна изнутри ","Видавництво Старого Лева"

Михаил Перун, Оксана Гаевая "На скале веры. Митрополит Андрей Шептицкий", издательства "Априори", "Артос"

Классическая украинская литература - Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство Terra Incognita

Современная украинская проза - Марина Гримич "Клавка", издательство "Нора-друк"

Современная украинская поэзия - Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Классическая иностранная литература в украинском переводе - Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. Двухтомник ", издательство" Астролябия "

Современная иностранная литература в украинском переводе - Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Видавництво Старого Лева"

Литература для детей от 0 до 5 - Марьяна Савка "Семейная азбука", "Видавництво Старого Лева"

Литература для детей от 6 до 8 - Коллектив авторов "Фонтан сказок. Современные украинские сказки ", издательство" Фонтан сказок "

Литература для детей от 9-12 - Стефан Каста, Бу Моссберґ "Экспедиция с муравьем Софи", издательство "Время мастеров"

Литература для подростков - Зофия Фабьяновська-Мицык "Банзай. Япония для любознательных ", издательство" Урбино "

Non-fiction - Шон Кэрролл "Большая картина", издательство "Фабула"

Биография - серия "Фигуры культуры" В. Панченко "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", издательство "Дух и литера"

История - Сергей Плохий "Ялта. Цена мира ", издательство" Клуб Семейного Досуга "

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - Евгения Подобная "Девушки срезают волосы", издательство "Люта справа"

Визуальная книга - Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка ", издательство" Родовід "

Комиксы и графические романы - Ярослав Мир "Трое против Зла.

Двухтомник ", Комикс-студия" Миры "

Научная литература - Богдан Мисюга "Герметичные круга Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков

Профессиональная литература - Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника

Специальные награды

Спецнаграда Малого жюри (Львов) - А. Мельник, В. Величко, И. Оксаметний "Бойчукизм. Проект "большого стиля", ГП "НКММК" Мистецький арсенал "

Спецнаграда Малого жюри (Киев) - Лу Юй "Чайный канон", издательство "Сафран"

Спецнаграда Малого жюри (Харьков) - Леонид Ушкалов "Сковорода от А до Я", "Видавництво Старого Лева"

Спецнаграда Город (Львов) - Оксана Пасицька "Львовский Манчестер и Галицкая Калифорния: социально-экономическая деятельность Украинской Галичины (20-30-е годы ХХ века)", Институт украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины

Спецнаграда Город (Киев) - Сергей Екельчик "Повседневный сталинизм Киев и киевляне после Великой войны", издательство "Laurus"

Спецнаграда Город (Харьков) - Артур Рудзицкий "Иллюстратор" Кобзаря "Василий Седляр и его время", Государственное специализированное издательство "Искусство"

Спецнаграда за красивое издание (Львов) - Гео Лерос "KYIV STREET ART", издательство "Саммит-книга"

Спецнаграда за красивое издание (Киев) - А. Мельник, В. Величко, И. Оксаметний "Бойчукизм. Проект "большого стиля", "НКММК" Мистецький арсенал "

Спецнаграда за красивое издание (Харьков) - Джон Милтон "Утраченный рай", "Издательство Жупанского"

Спецнаграда читательских симпатий - Юлия Сливка "Слышишь, когда приедешь домой?", Издательство "ASTRUM"

Персональные награды

Персональная награда председателя Большого жюри Богдана Тихолоза - Михаил Перун, Оксана Гаевая "На скале веры. Митрополит Андрей Шептицкий ", издательства" Априори "," Артос "

Персональная награда председателя Киевского жюри Ирины Троскот - Богдан Логвиненко "Ukraиner. Страна изнутри "," Видавництво Старого Лева "

Персональная награда председателя Львовского жюри Надежды Зелинской - Владимир Рафеенко "Мондегрін. Песни о смерти и любви ", издательство" Meridian Czernowitz "

Персональная награда председателя Харьковского жюри Ростислава Мельникова - Тарас Мельничук "Юноша любуется автоматом", издательство "Discursus"

Персональная награда координатора конкурса Анастасии Ковалишин - Марта Галевська-Кустра "Бодьо учится говорить", издательство "Время мастеров"

Персональная награда директора ОО "Форума издателей" Екатерины Шевченко - Вахтанг Кипиани "Дело Василия Стуса", издательство "Vivat"

Персональная награда программного директора Софии Челяк:

Мариам Петросян "Дом, в котором ...", издательство "# книголав";

Олег Сенцов "Маркетер", "Видавництво Старого Лева";

Лариса Денисенко "Я и КонституциЯ", "Видавництво Старого Лева"

Персональная награда проектного менеджера Анны Батищевой - "Женщина в Берлине", издательство "Комора"

Персональная награда руководительницы пиар-службы Марии Кравченко - Тони Джад, Тимоти Снайдер "Размышления о двадцатом веке", издательство "Човен"

Отличия от партнеров

Львовский городской совет вручил специальные награды книгам:

Эрика Файв "Мусорная революция", "Ранок"

Оксана Гаевая, Михаил Перун "На скале веры. Митрополит Андрей Шептицкий ", издательства" Априори "," Артос "

Директор Украинского института книги Александра Коваль вручила награды:

Анатолий Днестровский "Б-52" - ИЦ "Академия"

Мирослав Лаюк "Мир не создан" - Видавництво Старого Лева

Ирэна Карпа "Добрые Новости из Аральского моря" - # книголав

ГАСКа Шиян "За спиной" - Фабула

Екатерина Калитко "Никто нас здесь не знает, и мы - никого" Meridian Czernowitz

Владимир Рафеенко "Мондегрін" - Meridian Czernowitz

Артем Чех "Район Д" - Meridian Czernowitz

Олег Коцарев "Люди в гнездах" - Кладовая

Олесь Ильченко "Город с химерами" - Кладовая

Светлана Тараторина "Лазарус" - КМ-БУКС

Олег Сенцов "маркетеру" - Видавництво Старого Лева

Артем Чапай "The Ukraine" - Книги 21

Тамара Горіха Зерня "Доця" - Білка

Олеся Яремчук "Наши другие. Истории украинского разнообразие "- Човен

Владимир Ермоленко "Текущие идеологии. Идеи и политика в Европе XIX-XX веков "- Дух и Литера

Елена Стяжкина "Стигма оккупации: советские женщины в самоведении 1940-х годов" - Дух и Литера

Станислав Асеев "В изоляции" - Люта Дело

Богдан Логвиненко "Ukraиner. Страна изнутри "- Видавництво Старого Лева

Диана Клочко "65 украинских шедевров" - ArtHuss

Татьяна Филевская "Малевич. Киевский период "- Издательство Родовид

Отличие от "Freedom Finance" - Диана Клочко "65 украинских шедевров. Признаны и неявные ", издательство" ArtHuss "

Благотворительный фонд "Дело Скaрбека" и ОО "Идея города" в лице основателя Назария Брезицького вручили сертификат автору детской литературы Галине Манив ( "Кисы-путешественницы. Друг по переписке", издательство "Рідна мова") на печать своего произведения в издательстве "Добрая книга ".

Отличие от президентки Украинской библиотечной ассоциации Оксаны Бруй - Дмитрий Кулеба "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", издательство # книголав

Отличие от Украинской академии книгопечатания - София Яблонская "Теура" "Чар Марокко. Из страны рижа и опия. Далекие горизонты ", издательство" Родовид "

Отличие от медиа-хаба "Твоє місто" - Мирослав Маринович, Наталья Бордун, Екатерина Ридош, Виталий Руденький (составители) "Указатели лидеру: мысли митрополита Андрея Шептицкого", издательство УКУ

Отличие от Львовского национального литературно мемориального музея Ивана Франко - Михаил Зубрицкий "Собранные произведения и материалы в трех томах", издательство "Летопись"

18 сентября во Львовской областной филармонии состоялось открытие 26-го Book Forum. Поздравительную речь произнес писатель Сергей Жадан.ВИн сказал, что ему нынешняя тема форума "Отыскание причастного" (название стихотворения Григория Чубая. В 2019-м поэту исполнилось бы 80 лет. - Gazeta.ua) выдается точной и близкой. Ибо все, кто собрались, является отношение к книгоиздательства, причастные к книге в целом, отношение к этой стране, к времени, во Львов, где этот форум, впрочем, и произошел.