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четверг, 19 сентября 2019 18:10

Сергей Жадан открыл Львовский BookForum

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18 сентября во Львовской областной филармонии состоялось открытие 26-го Book Forum. Поздравительную речь произнес писатель Сергей Жадан.

"Мне нынешняя тема форума "Поиски причастного" (название стихотворения Грицко Чубая. 2019-го поэту исполнилось бы 80 лет - gazeta.ua) кажется точной и близкой. Почему? Ну, вот мы собрались здесь, на открытии форума издателей. Кем являемся мы все? Мы причастные. Причастные к книгоиздательству, причастные к книге в целом, к этой стране, ко времени, ко Львову, где этот форум, впрочем, и состоялся", - говорит Жадан.

Автор: facebook.com
  26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum пройдет 18-22 сентября.
26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum пройдет 18-22 сентября.

"Что значит эта наша причастность? Что за ней стоит? Желание и готовность делать одно дело, необходимость нести общую ответственность, зависимость друг от друга, потребность друг в друге".

"Книги - это не совсем о количестве. Книги - это об адресности. Книги не так часто читаются вслух. Преимущественно это личностное восприятие, и если случается так, что книга попадает, резонирует, срабатывает механизм узнавания и отклика - именно за этим и стоит появление причастности, рождения соприкосновения ".

"Идеальных книг нет. Более того - именно книги, которые полагается называть идеальными, обычно собирают больше пыли на книжных полках. Поэтому путь книги - это каждый раз интрига".

"Литературе нужен причастный. Литература без читателя в целом имеет довольно неубедительный вид. Писатель, пишущий в ящик, заслуживает сочувствия. Мир был создан так, что у него нет возможности сказать что-то в свое оправдание. Для его оправдания люди придумали литературу. Она не делает нас счастливее, но иногда объясняет нам причины наших несчастий. Иногда этого достаточно для того, чтобы не сдаваться и продолжать поиски, "даже если никого нигде никогда", как говорил Грицко Чубай".

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26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum пройдет 18-22 сентября. Более 800 событий состоятся на 30 локациях Львова.

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