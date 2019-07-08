Финал конкурса "Голос. Дети": назвали имя победителя

7 июля состоялся грандиозный суперфинал 50го сезона шоу "Голос. Дети".

В прямом эфире на телеканале "1 + 1" за победу боролись 6 вокалистов: Никита Ачкасов, Варвара Кошевая, Карина Столаба, Александр Зазарашвили, Ярослав Карпук и Вероника Морская.

Автор: instagram.com/kosadcha 7 июля состоялся грандиозный суперфинал пятого сезона шоу «Голос. Дети ». По результатам зрительского голосования, победителем стал Александр Зазарашвили из команды Время и Стекло

По результатам зрительского голосования, победителем "Голоса. Дети-5" стал Александр Зазарашвили из команды "Время и Стекло".

Победитель получит приз - поездку в Disneyland во Франции. Александр стал вторым победителем украинского шоу "Голос. Дети" из другой страны и и вошел в список лучших голосов июня вокального шоу The Voice Kids.

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Суперфинал состоял из двух этапов. На первом этапе финалисты исполняли по одной песне, которую они подготовили вместе с тренером, а также песни в дуэте с тренерами.

Ко второму этапу суперфинала в командах DZIDZIO, Джамалы и "Время и Стекло" вышли Ярослав Карпук, Варвара Кошевая и Александр Зазарашвили. Они исполнили песни, с которыми прошли этап "слепых" прослушиваний.

Также зрителей порадовали выступления звездных гостей: победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай, Michele Andrade, победительницы 4-го сезона Данелии Тулешевой вместе со своим тренером MONATIK.

В этом сезоне на вокальном проекте "Голос. Дети" не обошлось без скандала. На этапе "Бои" выступила Варвара Кошевая - дочь звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Девочка смогла пройти в следующий этап шоу. У пользователей сети это вызвало горячие споры. Вместе с участниками Артемом Шойжоловим и Софией Иванько она исполнила песню "Дым" группы "Время и Стекло". По мнению жюри, лучшей стала именно Кошевая, что возмутило зрителей вокального шоу. "Наверное, специально выбрали композицию, которая не смогла раскрыть вокальные данные других участников. Артем и София были гораздо лучше - Варя слабее. Сразу было понятно, что Кошевую "просунут". И "Рассмеши комика", и "Голос". Видно, что лысый "в деле".