Фильмы ко Дню матери, которые вы точно не видели

Сегодня во многих странах мира отмечают День матери. Gazeta.ua собрала новые фильмы последних лет, которые можно посмотреть с мамой.

"Мать апостолов" - реж. Заза Буадзе, Украина, 2020

Июль 2014. В Краснодонском районе Луганской области российские наемники сбили украинский траспортный самолет Ан-26. Мать командира экипажа отправляется на Донбасс искать сына или его тело, по сюжету.

В фильме сыграли Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко.

"Талли" - реж. Джейсон Райтман, США, 2018

В "Талли" Шарлиз Терон воплотила женщину Марло, которая ожидает рождения третьего незапланированной ребенка. Домашние обязанности ее истощают, мужчина не помогает. Решают нанять ночную няню. После этого в доме начинают происходить странные вещи, по сюжету.

"Маленькие женщины" - реж. Грета Гервиг, США, 2019

Фильм рассказывает о взрослении четырех сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии, во времена Гражданской войны в США. Каждая имеет разные цели в жизни - творчество, замужество, карьера. Но девушки любят друг друга и всегда находят способ повеселиться вместе.

Это экранизация романа американки Луизы Мэй Олкотт 1868-го. В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Тимоти Шала, Лора Дерн и Мерил Стрип.

Имеет шесть номинаций на "Оскар", статуэтку получили за дизайн костюмов.

Автор: Планета Кіно Фильм рассказывает о взрослении четырех сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии.

"Правда" - реж. Хирокадзу Корээда, Франция и Япония, 2019

Известная актриса должна наладить отношения с дочерью, которая живет за океаном, по сюжету. Это французско-японский фильм с Катрин Денев в главной роли.

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"Простая услуга" - реж. Пол Фиг, США, 2018

Стефани - молодая вдова, ведет положительный видеоблог для домохозяек и воспитывает сына. -То знакомится с Эмили - матери мальчика, с которым дружит ее сын в школе. Стефани и Эмили становятся лучшими подругами. Последняя с удовольствием помогает с домашними делами. Но однажды новая подруга просит Стефани забрать детей из школы, а сама бесследно исчезает, по сюжету.

Это смесь комедии и детективного триллера. Главные роли воплотили Анна Кендрик и Блейк Лайвли.

Считают, что традиция всемирного празднования Дня матери зародилась в США накануне Первой мировой войны. Но идея появилась еще раньше и принадлежит американской пацифистци Джулии Уорд. В 1870-х она собирала в Бостоне массовые митинги по этому поводу, но власть не обращала на них внимания. Отмечать его официально в Украине начали с 1999 года.