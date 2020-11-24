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вторник, 24 ноября 2020 17:54

Фильм "Раскрашенная птица" из шорт-листа Оскара 2020 выходит в прокат

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Автор: facebook.com
  Петр Котляр в исторической драме "Раскрашенная птица" исполнил роль мальчика, который во время Второй мировой войны разыскивает своих родителей по селам Восточной Европы. Чешско-словацко-украинский фильм выйдет в прокат 10 декабря
Петр Котляр в исторической драме "Раскрашенная птица" исполнил роль мальчика, который во время Второй мировой войны разыскивает своих родителей по селам Восточной Европы. Чешско-словацко-украинский фильм выйдет в прокат 10 декабря

Фильм "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Марула показывать в украинских кинотеатрах с 10 декабря. Рассказывает о временах Второй мировой войны.

Драма является экранизацией одноименного бестселлера польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенного на более чем 30 языков. Журнал Time внес книгу в список "100 лучших англоязычных романов".

По сюжету, еврейская пара пытается защитить своего ребенка от геноцида. Отправляет сына к родственникам в сельскую местность в Восточной Европе. После внезапной смерти тети мальчик вынужден отправиться в путешествие по дикому и враждебному миру, который руководствуется только местными правилами, суевериями и верованиями.

Лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Часть съемок проходила в селе Сваловичи Любешовского района Волынской области. Главную роль исполнил 11-летний Петр Котляр из города Чешский Крумлов. Также в картине сыграли Стеллан Скашгорд, Харви Кейтель, Удо Кир, Джулиан Сэндс, Алла Соколова, Нина Шуневич, Остап Дзядек.

Украинский сопродюсер - Игорь Савиченко.

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Мировая премьера состоялась в прошлом году в основном конкурсе 76-го Венецианского международного кинофестиваля. В общем лента была представлена ​​на 6-ти кинофестивалях класса "А" - в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа. Попала в шорт-лист премии "Оскар" 2020 в категории "Международный полнометражный фильм" как кандидат от Чехии. Получила 10 наград от Чешской киноакадемии. Также была номинирована на премию Европейской киноакадемии как "Лучший европейский фильм".

"Вацлав Марул, экранизируя скандальный роман Ежи Косинского, изображает ужасы Второй мировой, - пишет для интернет-издания Moviegram кинокритик Артур Сумароков. - В декорациях условной славянской страны он это делает с таким циничным удовольствием, что в какой-то момент концентрация шока начинает не пугать, а веселить или вовсе не вызывать никакой существенной эмпатии. Тотальный ужас войны превращается в обыденность, и именно в ней спрятан ключ для правильного восприятия этого по-своему красивого, хотя и частично возмутительного для некоторых фильма".

26 ноября в прокат выходит документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык. Рассказывает о семье, которая живет в городке Красногоровка Донецкой области. Мировая премьера состоялась на американском кинофестивале "Сандэнс", где лента получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино.

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ноября

Вышел сериал о Муссолини

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