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суббота, 21 ноября 2020 12:14

Украинский фильм-призер "Сандэнса" выходит в прокат

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Автор: facebook.com
  Съемки документальной ленты "Земля голубая, будто апельсин" проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве. В прокате с 26 ноября
Съемки документальной ленты "Земля голубая, будто апельсин" проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве. В прокате с 26 ноября

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" будут показывать в кинотеатрах с 26 ноября. Мировая премьера состоялась на американском кинофестивале "Сандэнс", где он получил премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино.

"Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Рассказывает о семье, которая живет в городке Красногоровка Донецкой области.

"Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Несмотря на трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мать и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже самостоятельно снимают фильм о своей жизни во время войны", - говорится в анонсе.

Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино "Сандэнс". Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале. А украинская - на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля голубая, будто апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

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"Мысль о том, что наконец-то все смогут увидеть нашу ленту на больших экранах, вдохновляет меня, - говорит Ирина Цилык. - Когда-то, еще в институте, мы учили, что такое "зрелищная ситуация": это совокупность различных факторов, от мягкости кресел до качества изображения, звука и т.д., которые влияют на восприятие кино. Поэтому я желаю зрителям, чтобы зрелищная ситуация была благоприятной, и ничто не помешало окунуться в мир наших героев, которые несмотря на все трудности, не теряют любовь к жизни".

"Земля голубая, будто апельсин" выйдет в прокат 26 ноября. Накануне, 25 ноября, в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоится премьерный показ при участии съемочной группы и героев картины.

Также в киевских кинотеатрах состоится серия специальных показов с представителями творческой команды фильма. 26 ноября во кинотеатре "Жовтень", 27 ноября в кинотеатре "Планета Кино" РЦ Блокбастер, а также в кинотеатрах "Синема Сити" и KINO42.

"Вынесенная в название цитата Поля Элюара намекает, но не дает полного представления обо всем сюрреализме и многослойности, которые уместились в 75 минут жизни семьи из Красногоровки, - пишет кинокритик Лукьян Галкин на своей странице в Facebook. - В этой семье одни женщины и дети. Мужчины - где-то на фоне, а впоследствии одна из героинь закрепит неслучайное отсутствие, бросив: "У нас в стране только мамы отвечают за детей, а не папы". Впрочем, лента о жизни, не о выживании - вся семья снимает собственный фильм, в котором наивные игровые моменты граничат с настоящими обстрелами. Пандемия могла заставить забыть, что уже седьмой год идет война. "Земля голубая, будто апельсин" напомнит всерьез и надолго".

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21
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