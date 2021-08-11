Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста

Автор: twitter.com Итальянская актриса Селеста Ческутти (в центре) в драме "Маленькое тело" играет жительницу рыбацкой деревни. Родила мертвую дочь. С ее телом ищет церковь в горах. Там младенца якобы можно вернуть к жизни на одно дыхание, окрестить и спасти душу. Премьера фильма состоялась в программе дебютов "Международная неделя критики" на 74-м Каннском кинофестивале в прошлом месяце

Месяц назад во Франции завершился 74-й Каннский кинофестиваль. Церемония награждения состоялась 17 июля.

На киносмотре показали 173 фильма. "Золотую пальмовую ветвь" вручили хоррору "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно. Также отметили две украинские ленты. "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за лучшую документалку. "Ольга" Эли Граппе получила награду за лучший сценарий в секции Международная неделя критики.

О ключевых премьерах Канн Gazeta.ua рассказал киновед, программный координатор фестиваля "Молодость" Виктор Глонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии

"Бабий Яр. Контекст" - реж. Сергей Лозница, Украина, Нидерланды

33771 еврея расстреляли нацисты в оккупированном Киеве 29-30 сентября 1941 года. Сергей Лозница сделал кино о предпосылках и последствиях трагедии. Смонтировал отреставрированные кадры из украинских, российских и немецких архивов, свидетельства очевидцев событий, исполнителей преступления и тех, кто выжил. Воссоздает атмосферу без каких-либо комментариев. Но без них трудно обойтись в рассказе о большом периоде истории.

Видим, что отходит советская армия, приходит немецкая, ее радостно встречают. Приветствуют каждый раз в вышиванках и танцами. Даже немного комично выглядит. Затем происходят убийства - преимущественно евреев, хотя и не только. В Киеве, Львове и других городах. В 1950-м урочище заливают отходами - на этом заканчивается лента.

Среди украинцев были коллаборационисты. Это исторический факт. Но режиссер подает таким образом, что Украина не хочет этого признавать, а он делает доброе дело, рассказывая миру

Это сильная и гипнотическая работа. Длится два часа, но у коллег и знакомых сложилось впечатление, что значительно меньше. Благодаря удачному ритму и режиссерскому таланту Лозницы.

Для меня это кино больше о круговороте зла в природе. Показательна одна из последних сцен - казнь в 1946-м 12-ти немецких офицеров. Их повесили на Майдане в присутствии 200 тысяч киевлян. Насилие приводит к другому насилию.

Похожее мнение высказал мне монтажер картины, польский документалист Томаш Вольский. Для него это не об украинцах и евреях, немецких и советских войсках. А о психологии масс и о том, что зло невозможно победить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лозница манипулирует историческими фактами - культуролог

Претензии не столько к самому фильму, как к позиции Лозницы. На представлении ленты сказал: "Никто от Украины не помогал создавать. Хорошо, что хоть не мешали. Но ничего, мы все равно покажем правду". Какую именно? Любой человек, который немножко знает историю, понимает: среди украинцев были коллаборационисты. Это исторический факт. Но режиссер подает таким образом, что Украина не хочет этого признавать, а он делает доброе дело, рассказывая миру.

Проблема в том, что мы видим все равно часть истории. Нам никто не объясняет, почему вообще приветствуют немцев. Может показаться, что украинцы хотели принять участие в Холокосте. Я не историк, но нетрудно догадаться, что причины для приветствия были другие. Почему были коллаборационисты, сколько их было - из фильма не узнаем. Должен был называться "Бабий Яр. Без контекста".

В условиях информационной войны с Россией подход должен быть более рассудительный. То, что делает Лозница - граничит с провокацией, чем попыткой закрыть гештальты

Насколько я понимаю, Лозница хотел бы, чтобы после просмотра мы начали читать дальше историю в Википедии или книгах. Но смешивание арт-проекта и политики памяти - рискованное. Конечно, должны поднимать темы, которые не затрагивали или предпочитали не обсуждать. Скажем, понять роль украинцев в трагедии Бабьего Яра. Но в условиях информационной войны с Россией подход должен быть более рассудительный. То, что делает Лозница - граничит с провокацией, чем попыткой закрыть гештальты. Теперь частично от нас зависит, как будем воспринимать и подавать далее. Объяснять контекст, который должен был быть в ленте.

Если бы жили все мирно, никто бы на такое кино особого внимания не обращал. Особенно европейцы. Для них это далекая история и не понятно, кто именно там показан. Но сейчас Москва со всех экранов несет, что в Украине нацисты. Фильм о том, как украинцы радостно приветствуют гитлеровцев, может вызвать неоднозначное впечатление.

К тому же ленту профинансировали люди, которые сейчас создают Мемориал "Бабий Яр", против которого протестует часть украинской интеллигенции (фильм сделали по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", средства на который дали российские бизнесмены Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан. - Gazeta.ua).

Лозница по паспорту гражданин Украины, а по сути своей свободный художник. Он, за неимением другого слова, советский художник. Не в положительном или отрицательном смысле, а просто как факт. Исследует мир через призму территории, на которой вырос и самоосознался. Но имеет собственный взгляд.

"Ольга" - реж. Эли Граппе, Швейцария, Украина, Франция

2013-й. 15-летняя украинская гимнастка Ольга едет к отцу в Швейцарию. Там готовится к Олимпийским играм. Волнуется за мать-журналистку, которая освещает события Майдана. Девушка должна решить: остаться в спортивном заведении или вернуться на родину.

Героиня находится на перепутье. Сначала безразлична к своей стране. Имеет возможность поменять гражданство. Но Революция достоинства ставит это под сомнение.

Французский режиссер тактично выдержал линию исторических событий с проукраинской точки зрения. Избежал возможной эксплуатации темы

Мать против возвращения дочери. Это понятный человеческий подход, но и родительская неоднозначность. Потому что вроде "я ради тебя здесь борюсь, но лучше тебе побыть за границей". Но речь не о том, что надо свалить и как-то позаботиться о себе, а о самоопределении.

Ольга начинает осознавать важность Украины. Ищет собственную идентичность - кто она и что в этой жизни собирается делать. В течение сюжета делает выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из самых мощных украинских фильмов - продюсер рассказал о драме-призере Каннского кинофестиваля

Это история взросления с политическим контекстом. Заинтересует украинцев прежде всего темой Революции достоинства. Но приз за лучший сценарий Международной недели критики обусловлен универсальным сюжетом о росте персонажа, за изменениями которого интересно наблюдать.

Приятно, что французский режиссер тактично выдержал линию исторических событий с проукраинской точки зрения. Избежал возможной эксплуатации темы. Приезжал к нам, провел немало времени, много общался с украинцами. Проникся нашей ситуацией.

Если бы такое кино снимал украинец, останавливался бы слишком долго на деталях хода исторических событий. Эли Граппе подает всю историю Майдана и геополитику точечно, использует документальные кадры

Главную роль исполнила гимнастка из Луганска 20-летняя Анастасия Будяшкина, воспитанница киевского Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Режиссер сделал правильный выбор. Это история о человеке, который не знает, кто она, где и с кем ей надо быть, где лежит ее будущее. Персонаж немного потерян и отстранен. Непрофессиональная актриса убедительно справилась с особенностью роли.

Если бы такое кино снимал украинец, останавливался бы слишком долго на деталях хода исторических событий. Эли Граппе подает всю историю Майдана и геополитику точечно, использует документальные кадры. Этого достаточно для понимания пути становления гражданки своей страны. Остальную часть картины посвящает характерам.

Фильм имеет украинского сопродюсера, но не получил государственного финансирования. Есть возможность посмотреть на себя чужими глазами. Это тоже важно и нужно уметь ценить.

"Вихрь" - реж. Гаспар Ноэ, Франция, Бельгия, Монако

Фильм о последних днях жизни пожилой пары. Супруги - люди творческие, представители художественной тусовки. Можно предположить, что муж - режиссер или сценарист. Жена, возможно, когда-то была его поклонницей. Он пытается писать книгу о фильмах и снах, которую жена случайно смывает в унитаз. Она страдает деменцией - постепенно теряет связь с реальностью.

В финале оба умирают. Каждый отдельно, в одиночестве. Муж - от сердечного приступа. А жена - от того, что включает газ и задыхается. Не ясно, делает это сознательно или нет.

Режиссер показывает, как даже перед лицом смерти люди не находят контакта и взаимопонимания, остаются одинокими. Ищут утешения не вместе, а где-либо

Самое трагичное, что их связь оборвалась задолго до начала фильма. Перед нами семья, которая всегда была несчастлива, еще до болезни. Их мало что объединяло.

Режиссер показывает, как даже перед лицом смерти люди не находят контакта и взаимопонимания, остаются одинокими. Ищут утешения не вместе, а где-либо. В наркотиках, внебрачных отношениях и творчестве.

Коллега из Румынского киноархива поделился со мной впечатлениями: "Классно и профессионально снято, но хочется больше надежды в искусстве". Ноэ не дает никакой. Но вряд ли делает приговор всему миру. Думаю, рассуждает о себе и своей среде. Взялся снимать ленту после кровоизлияния в мозг. Почувствовав приближение собственной смерти, решил порефлексировать о ней на экране еще раз.

Ноэ всегда сосредотачивается на темных сторонах человечества, негативных проявлениях нашей природы. Выделяет неприятные, депрессивные, печальные моменты. Такой подход может иметь терапевтический эффект

Лента снята двумя камерами и сделана в режиме разделенного экрана. На одной половине следим за женой, на второй - за мужем. Должны постоянно переключать внимание между ними. Два экрана подчеркивают ощущение разъединенности, отсутствия человеческой связи. Всегда разделяют героев друг от друга, даже если они большую часть фильма находятся в одной комнате. Это не новый прием, но создает гнетущую атмосферу.

Ноэ всегда сосредотачивается на темных сторонах человечества, негативных проявлениях нашей природы. Выделяет неприятные, депрессивные, печальные моменты. Такой подход может иметь терапевтический эффект. Смотрим вплотную на вещи, которых обычно избегаем, потому что смущают и пугают. В частности, на неразрешимые вопросы невозможности ничего сделать со своей смертностью или потерей памяти. Полезно на два часа столкнуться с собственным дискомфортом. Главное - быть к этому морально готовым.

"Маленькое тело" - реж. Лора Самани, Италия, Франция, Словения

Действие происходит на севере Италии в 1900 году. У крестьянки Агаты происходит выкидыш. Священник не хочет окрестить мертворожденную дочь и давать ей имя. Для женщины это принципиальный момент - чтобы душа ребенка не попала в ад. Узнает о церкви где-то в горах, где якобы можно воскресить на две секунды, окрестить, дать имя и уже потом похоронить. Бросает все и отправляется в путешествие.

В Каннах хотелось увидеть что-то менее очевидное, чем громкие премьеры, которые выйдут в наш прокат. Мне были интересные дебютные картины. Их красота бывает в том, что несмотря на отсутствие опыта и мастерства, ощущаются амбиции и желание сделать кино. "Маленькое тело" - приближенный к идеальному дебют. Завораживает внутренней энергетикой. Еще один удачный пример того, как женщины получили пространство для раскрытия своего взгляда в собственных историях.

Почти сказка о женщине, которая проходит опасный путь и в конце концов находит комфорт. Автор ничему нас не пытается научить. Надо самим сделать выводы

Героиня ведет зрителя за собой. Хотя мало о ней знаем, сразу проникаемся, понимаем ее стремление. Хотим узнать, достигнет ли цели и что на самом деле ей нужно.

Основная тема - самоидентификация женщины в исторических условиях. Это своеобразное роуд-муви. Агата преодолевает путь к осознанию важности своего места в мире. Встречает неожиданных попутчиков. Сталкивается с опасностями, ведь несет с собой труп младенца в коробке.

В фильме мало диалогов, но больше и не надо. Лаконичная визуальная история. Почти сказка о женщине, которая проходит опасный путь и в конце концов находит комфорт. Автор ничему нас не пытается научить. Надо самим сделать выводы. Это характерно для всех вышеупомянутых фильмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм говорит о реальности, которую ежедневно касается война - кинокритик

Украинская премьера драмы "Ольга" состоится в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля. Первый показ пройдет 17 августа в 21:45 в кинотеатре "Родина". Второй запланирован на 21 августа в 14:30 в театре Музыкальной комедии имени Михаила Водяного.