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Фильм об украинской гимнастке выдвинули на "Оскар"

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Фильм об украинской гимнастке выдвинули на &quot;Оскар&quot;
Швейцарско-французско-украинскую драму "Ольга" выдвинули на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Автор: Variety

Швейцария выдвинула фильм "Ольга" режиссера Эли Граппа на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Драма совместного швейцарско-французско-украинского производства.

Фильм о гимнастке 15-летней Ольге, которая тренируется в Швейцарии. Волнуется за мать-журналистку, которая освещает события на Евромайдане. Девушка должна решить: остаться в спортивном заведении или вернуться на родину, по сюжету.

Дебютный показ состоялся на Каннском кинофестивале. Там фильм получил награду за лучший сценарий в программе "Неделя критики".

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"Режиссер Эли Грапп приложил максимум усилий, чтобы изучить и понять показанные в фильме события, - рассказывает продюсер фильма Сашко Чубко. - В процессе написания сценария он 15 раз приезжал в Украину и консультировался с кинематографистами, художниками, учеными, участниками революции достоинства. Этот молодой француз смог снять один из самых мощных проукраинских фильмов. Жаль, что некоторые наши земляки, еще не увидев фильма, прибежали к режиссеру в соцсети с абсурдными обвинениями в работе на Путина, потому что героиня-луганчанка общается на русском. Такие нюансы украинского общества иностранцам объяснить сложно. Но каждому стоит посмотреть фильм, чтобы сделать собственные выводы".

Главную роль в фильме исполнила гимнастка родом из Луганска Анастасия Будяшкина.

"Ольга" принимает участие в международной конкурсной программе фестиваля в Брюсселе.

Украинская премьера ленты состоялась на Одесском кинофестивале. В широкий прокат должна выйти в феврале 2022-го.

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94-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 27 марта 2022 года. За всю историю выдвинутые от Швейцарии фильмы дважды одерживали победу в номинации. В 1984-м награду получила спортивная драма "Диагональ слона", в 1990 году - драма о турецких эмигрантах "Путешествие надежды".

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