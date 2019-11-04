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понедельник, 04 ноября 2019 15:20

Фильм "Додому" будет претендует на премию "Золотой глобус"

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Фильм &quot;Додому&quot; будет претендует на премию &quot;Золотой глобус&quot;
Фильм "Додому" Наримана Алиева попал в лонг-лист премии "Золотой Глобус". Фото: static.ukrinform.com

Украинский фильм "Додому" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева оказался в лонг-листе премии "Золотой глобус".

Лента будет соревноватся в категории "Фильм на иностранном языке", сообщили на сайте кинопремии.

Это единственный украинский фильм, который попал в перечень. Всего в лонг-лист вошли 93 фильма из 65 стран мира.

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9 декабря 2019-го объявят номинантов на премию, а наградят 6 января 2020-го в Лос-Анджелесе. Также лента "Додому" попала в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Представили украинский постер исторической драмы "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933-х. Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании сняла польский режиссер Агнешка Холланд.

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