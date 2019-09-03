Вышел украинский постер фильма о Голодоморе

Автор: Фото предоставлено Алисой Калюжной Джеймс Нортон и Ванесса Кирби сыграли центральные роли в фильме "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933 годов. Лента выйдет в украинский прокат 28 ноября

Представили украинский постер исторической драмы "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933 годов. Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании сняла польский режиссер Агнешка Холланд.

1933 год, валлийский журналист Гарет Джонс приехал в СССР. Расследует преступления сталинского режима, в частности искусственный голод в Украине. Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа, по сюжету.

На постере изображены главные герои фильма - Гарет Джонс в исполнении английского актера Джеймса Нортона и американская журналистка Ада Брукс, которую воплотила Ванесса Кирби.

"Пока я не увидела сценарий, ничего не знала о Гарете Джонсе, - говорит Агнешка Холланд. - Но его история захватила меня, и я поняла, что должна ее рассказать. Голодомор 1932-1933 годов - одно из самых больших преступлений против человечества XX века. Жертвы до сих пор кричат о справедливости. А Гарет Джонс - чрезвычайно интересная личность. Молодой образованный журналист, немножко наивный и очень храбрый. История затрагивает важные вопросы. Какое значение для нас имеет свободная пресса? Почему пропаганда слишком легко распространяется в мире? К сожалению, проблема коррумпированности средств массовой информации становится актуальнее. Но мы знаем, что демократия не может существовать без свободы слова".

Мировая премьера "Цены правды" состоялась 10 февраля в основном конкурсе 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Права на показ ленты приобрели Северная Америка, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Испания, Португалия, Греция, Болгария, Индия.

Картина попала в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии. Номинантов объявят 9 ноября.

"Цена правды" выйдет в украинский прокат 28 ноября.

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Всего в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии вошло 46 фильмов. Среди них - драма "Домой" режиссера Наримана Алиева, которая будет представлять Украину на "Оскаре".