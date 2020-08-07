Фестиваль украинского духа проходит онлайн

Фестиваль "Бандерштат" проводится каждое лето с 2007-го на Волыни. В этом году впервые проходит онлайн. Фото: facebook.com

Начался 14-й фестиваль украинского духа "Бандерштат". В этом году проходит в формате онлайн.

В рамках мероприятия в прямом эфире транслируются выступления отечественных групп и беседы с лидерами мнений.

"Пропагандируем здоровый патриотизм и национализм, распространяем украинский культурный продукт, идеи здорового образа жизни, - говорит арт-директор "Бандерштата" и лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк. - Важный лейтмотив - помнить свою историю и достойно творить новую. Сейчас это старейший в Украине музыкальный фестиваль, потому что не делал пауз.

В новом формате мы нашли определенный позитив. Живая аудитория обычно - это 15-17 тыс. участников. На этот раз есть возможность выйти на сотни тысяч".

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Программа "Музыкальный лайв Бандерштата":

8 августа

17:00 - 17:40 - PANCHYSHYN

18:00 - 18:40 - Иван Марунич

19:00 - 19:40 - Фіолет

20:00 - 20:40 - Тартак

21:00 - 22:00 - O.Torvald

9 августа

17:00 - 17:40 - Entree

18:00 - 18:40 - Тінь Сонця

19:00 - 19:40 - Карна

20:00 - 20:40 - Kozak System

21:00 - 22:00 - Без Обмежень

Программа "Гутирки Бандерштата":

8 августа

12:00 - 13:00 - гутирка с Ахтемом Сеитаблаевым

13:30 - 14:30 - гутирка с Юлией Федив

15:00 - 16:00 - гутирка с Анжеликой Рудницкой

16:00 - 16:45 - гутирка с Игорем Гузем и Сергеем Мартынюком

9 августа

14:30 - 15:30 - гутирка с Бориславом Березой

16:00 - 17:00 - гутирка с Александром Положинским

Фестиваль длится 7-9 августа. Смотреть события можно на странице "Бандерштата" в Facebook.

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"Бандерштат" возник в 2007 году как площадка для выступлений представителей андерграундной сцены, которым не было места ни на радио, ни на больших фестивалях, - говорит Сергей Мартынюк. - В отличие от нынешних времен, тогда не существовало никаких квот. Ты включал радио, а там преимущественно была российская попса. Какая-то часть украинской музыки, такое впечатление, что существовала в параллельной реальности. Это был сложный опыт. Сначала все делалось методом тыка пальцем в небо. Но каждый год история переходила на более профессиональные рельсы. Научился торговаться с артистами, проявлять определенную организаторскую наглость. Звонит какая-то топовая звезда и говорит: "Хотим выступить". Я отвечаю: "Какая цена вопроса?" "250 тысяч гривен". Выдерживаю паузу. "Есть 100 тысяч". "Ладно, играем". В первые годы у нас было много тяжелой музыки. Позже поняли, что это путь в никуда, нужно немного коммерциализироваться. Приглашать артистов, которые привлекают широкий круг людей. Ведь даже распространять идеи "Бандерштата" для одной и той же тусовки неинтересно. Надо подтягивать тех, кто не в теме. Сейчас здесь есть все - от этно до электронной музыки. Возможно, наш фестиваль и спопсился, но вырос".