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воскресенье, 23 декабря 2018 09:35

Ежемесячно музей Корсаков в Луцке посещают более 2,5 тыс. человек

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В августе в Луцке открыли Музей современного искусства Корсаков. Общая площадь первой очереди музейного комплекса 5 тыс кв. м, постоянной экспозиции - 3 тыс. кв. м. В музее представлены работы более 100 художников, более 800 арт-объектов. Это живопись, графика, скульптура, инсталляция, видео-арт. Все это в здании бывшего завода.

- Это музей мирового масштаба. Мы создали контекст, который имеет современный вид и современную коллекцию, - говорит председатель совета директоров группы компаний "Волвест-групп" Виктор Корсак, он финансирует музей. - Миссия нашего музея такова: меняем прошлое, рефлексирует настоящее, строим будущее. Исследуем генезу современного украинского искусства, открываем неизвестные имена, тем самым меняем взгляд на прошлое. Имеем очень хорошую коллекцию нонконформистов-шестидесятников. Это уникальное явление в масштабах мира. Оно могло возникнуть только в Украине. У нас есть глубокие сакральные корни, мощная национальная традиция, с другой стороны - влияние европейской культуры. И на этом отразился тоталитарный коммунистический и имперский режим. Это дало такой продукт, который не мог возникнуть, например, в Мексике или США.

  Виктор Корсак: Миссия нашего музея такова: меняем прошлое, рефлексирует настоящее, строим будущее. Фото: zik.ua
Виктор Корсак: Миссия нашего музея такова: меняем прошлое, рефлексирует настоящее, строим будущее. Фото: zik.ua

- У нас есть Александр Архипенко (украинский и американский скульптор и художник, один из основоположников кубизма в скульптуре. - Gazeta.ua), есть Леопольд Левицкий (живописец, график. - Gazeta.ua) - досоветский модернизм. Потом - нонконформизм, который разделен на три школы: северо-западная - Львов, Закарпатье; центрально-восточная - Киев, Харьков; южная - Одесса. Все они у нас представлены. Следующий модуль - посттоталитарная рефлексия. Это когда художники вышли из соцреализма и не знали, что делать дальше. Начали по-своему реагировать на тот контекст. Показано также современное искусство. Можно проследить преемственность поколений. Как временную, так и в рамках школы. Манайло - его ученик Тремба, Минько - его ученик Петрук, Сельский и Медвидь - за ними Радкевич. Мощная основа для научно-исследовательской работы. Мы настроены на разную целевую аудиторию. Хотим удовлетворить потребности просто потребителя, не имеющий высокой эстетической подготовки, чтобы повысить его уровень. Можем быть очень интересными и для экспертной среды. В месяц музей посещают более 2,5 тысячи человек.

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Мы открыли только первую очередь музея, вторую открывать где-то через год, когда подберем коллекцию и подготовим помещения.

Автор: volynpost.com
 

Какими арт-объектами гордитесь?

- Архипенко, Левицким. Трудно сказать, что другие слабее. В коллекции очень много имен. С киевской школы только Малышко, Криволап, Денисова.

Искусство может улучшить украинское общество?

- Должен быть комплексный подход. Искусство - одна из ключевых составляющих. Оно может изменить ценности, даже сделать украинцев счастливее. Каждый день у нас там кто-то выступает, происходят различные презентации. Планируем устроить большой национальный симпозиум или биеннале. Присматриваемся, что можем качественно организовать.

На днях вы получили премию за меценатство имени Евгения Чикаленко. Какую роль сейчас меценатство играет в Украине?

- Когда достигаешь своей цели, это доставляет удовольствие. А когда еще это признают люди - фантастика.

Меценатство у нас в зачаточном состоянии. Очень спорадическое. Его развитие впереди. Люди помогают больным, или построить церковь. А кто-то выбирает направление, как мы. Знаем, что это марафон на десятилетия. Главное, на чем-то концентрироваться.

Автор: volynpost.com
 

Искусство в Украине прибыльное?

- В мире это большой бизнес. У нас далеко не так. На это влияют два фактора. Общее развитие общества и экономическое положение. У нас и с тем, и с этим нужно работать.

Расскажите о книгах вашего отца Ивана Корсака, который писал исторические романы.

- Он всегда работал на основе реальных фактов. У него очень мощное художественное слово. До войны чувствовал, что может произойти. Его труды очень антиимперские, антироссийские. Удивляюсь, где он находил все те факты. Показывал, что нас ожидает беда. Интуиция его не подвела. Концентрировался на возвращении незаслуженно забытых имен, оживлял их, был реаниматологом в литературе (среди романов Ивана Корсака -"Гетьманич Орлик", "Таємниця святого Арсенія", "Тиха правда Модеста Левицького", "Капелан Армії УНР", "Отаман Чайка". - Gazeta.ua).

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