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четверг, 13 мая 2021 18:40

Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
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Вторая репетиция прошла без солистки группы. Ей на временную замену пришла нидерландская певица
Фото: instagram.com/go_a_band
Вторая репетиция прошла без солистки группы. Ей на временную замену пришла нидерландская певица
Вторая репетиция прошла без солистки группы. Ей на временную замену пришла нидерландская певица
Вторая репетиция прошла без солистки группы. Ей на временную замену пришла нидерландская певица
Вторая репетиция прошла без солистки группы. Ей на временную замену пришла нидерландская певица

В нидерландском Роттердаме идет подготовка к Евровидению. Уже состоялась вторая репетиция представителей Украины - группы Go_A. Но без солистки Екатерины Павленко.

На странице группы в Instagram сообщили, что женщина заболела и ждала результат теста на коронавирус. На репетиции ее временно заменила нидерландская певица Эмми ван Стейн. Она вышла на сцену вместе с коллективом и исполнила композицию "Шум".

Как прошла репетиция без солистки, можете просмотреть на видео ниже.

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Недавно стало известно, что Павленко получила отрицательный результат ПРЛ-теста и в ближайшее время вернется к репетициям. Украинская группа примет участие в первом полуфинале 18 мая.

Группа Go_A отправился в Роттердам в Нидерландах на конкурс Евровидение-2021. Музыканты опубликовали фото из аэропорта. Группа, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая под номером 15.

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Дата
13
мая

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