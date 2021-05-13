Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A

Фото: instagram.com/go_a_band

В нидерландском Роттердаме идет подготовка к Евровидению. Уже состоялась вторая репетиция представителей Украины - группы Go_A. Но без солистки Екатерины Павленко.

На странице группы в Instagram сообщили, что женщина заболела и ждала результат теста на коронавирус. На репетиции ее временно заменила нидерландская певица Эмми ван Стейн. Она вышла на сцену вместе с коллективом и исполнила композицию "Шум".

Как прошла репетиция без солистки, можете просмотреть на видео ниже.

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Недавно стало известно, что Павленко получила отрицательный результат ПРЛ-теста и в ближайшее время вернется к репетициям. Украинская группа примет участие в первом полуфинале 18 мая.

Группа Go_A отправился в Роттердам в Нидерландах на конкурс Евровидение-2021. Музыканты опубликовали фото из аэропорта. Группа, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая под номером 15.