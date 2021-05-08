Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"

Группа Go_A отправился в Роттердам в Нидерландах на конкурс "Евровидение-2021".
Музыканты опубликовали в Instagram фото из аэропорта.
"Мы отправляемся в Роттердам", - написали они.
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Артисты примут участие в первом полуфинале 18 мая.
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Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 обнародовали порядок выступлений участников в полуфиналах. Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая во номером 15.
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