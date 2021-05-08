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суббота, 08 мая 2021 15:32

Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"

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Go_A отправился в Роттердам на &quot;Евровидение-2021&quot;
Группа выложила фото из аэропорта. Фото: instagram.com/go_a_band

Группа Go_A отправился в Роттердам в Нидерландах на конкурс "Евровидение-2021".

Музыканты опубликовали в Instagram фото из аэропорта.

"Мы отправляемся в Роттердам", - написали они.

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Артисты примут участие в первом полуфинале 18 мая.

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Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 обнародовали порядок выступлений участников в полуфиналах. Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая во номером 15.

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08
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