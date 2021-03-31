В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2021

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2021" обнародовали порядок выступлений участников в полуфиналах.

Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая под номером 15. Об этом сообщают на сайте Eurovision.

В 1-м полуфинале также выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Автор: t.me/eurovisionua Страны, которые будут выступать в 1-м полуфинале

20 мая во 2-м полуфинале будут выступать представители таких стран, как Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Автор: t.me/eurovisionua Страны, которые будут выступать во 2-м полуфинале

10 стран из каждого полуфинала будут участвовать в большом финале 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам как стране, принимающей Евровидение, и "Большой пятерки" стран-основателей песенного конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Всего в финале будут соревноваться 26 стран, порядок выступлений которых определят после 2-го полуфинала.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" состоится в нидерландском городе Роттердам 18, 20 и 22 мая. В конкурсе должна была принять участие 41 страна. Европейский вещательный союз отказал в участии Беларуси через политический характер песни. Армения отказалась от участия из-за того, что не смогла должным образом подготовиться. Поэтому участвовать будут 39 стран. Украинская группа Go_A будет выступать с песней Shum.