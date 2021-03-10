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среда, 10 марта 2021 00:45

Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения

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Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения
Группа Go_A представила обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать на Евровидении. Полностью изменили текст и пересняли клип в лесу. Есть кадры Чернобыльской АЭС. Водят хоровод в медицинских костюмах. Фото: BBC

Группа Go_A представила обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать на Евровидении.

"Мы полностью изменили текст. Он, конечно же, основанный на украинском фольклоре, ведь это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Но по правилам Евровидения мы изменили текст, чтобы не рисковать, и он сейчас полностью авторский, - говорит солистка группы Екатерина Павленко в эфире "UA: Первый". - Мы очень долго думали, чем можем пожертвовать. И решили, что не будем сокращать песню, ведь в прошлой версии "Шума" все было на месте и создавало ту атмосферу, которую мы пытались вложить в эту песню.

Мы прислушались к совету Джамалы, что если мы уже попали в такую ​​ситуацию, то есть возможность сказать больше. Поэтому решили выпустить сиквел - продолжение той истории, которую выпустили в январе, но уже немножко с другим настроением, более позитивным. И если в первой версии мы призывали весну и надеялись на лучшее, то в новой версии "Шума" весна уже наступила и мы все очень рады ".

Также пересняли клип, на этот раз снимали в лесу. Есть кадры Чернобыльской АЭС. Водят хоровод в медицинских костюмах.

"Я очень сильно углубилась именно в обрядность Чернобыльского Полесья и Полесья в целом. Там были совсем другие обряды и немножко даже другие верования у украинцев. Это было очень интересно, они придавали магических сил каждому предмету, которые их окружали, и они верили, что по сути шум - это дух леса", - говорит певица.

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"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале, 22 мая - финал. В конкурсе примет участие 41 страна. Группа Go-A должна была выступать на Евровидении еще в 2020 году с песней "Соловей", но конкурс тогда отменили из-за пандемии.

Предыдущий клип "Шум" набрал 2,6 млн просмотров. По словам участников группы, не вложили в съемки ни копейки.

"Основа этой песни - обряд, который украинцы проводили весной: шумом призывали весну. Это все проводилось коллективно. Считалось, что если что-то делать вместе, то общее желание обязательно сбудется", - говорит Екатерина Павленко.

"Эта песня мне кажется более интересной для конкурса Евровидение, чем "Соловей". Она больше танцевальная, хитовая. Здесь есть фишка, психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или жопы. Если бы была публика на Евровидении, а не онлайн-формат, наши музыканты довели бы ее до экстаза. А "Соловей", на мой взгляд, была неконкурентна. Хотя в эфире моей программы солистка Екатерина Павленко мне доказывала, что я ошибаюсь. Якобы я отстал от современной музыки. Но "Шум" понравилась, желаю им хорошего выступления", - говорит продюсер Игорь Кондратюк.

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