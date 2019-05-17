Евровидение-2019: стало известно, кто вышел в финал

16 мая после второго полуфинала "Евровидения-2019" определились еще 10 участников, которые будут выступать в суперфинале, 18 мая.
Так на сцене выставочного центра в Тель-Авиве за победу в конкурсе будут бороться представители следующих стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.
Всего в финале "Евровидения-2019" примут участие 26 конкурсантов. По 10 участников из первого и второго полуфиналов, представители стран "большой пятерки" - Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, а также страны-организатора Израиля.
С первого полуфинала за победу будут бороться представители следующих стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.
Финалисты определились благодаря результатам зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц, к которым присоединились голоса трех стран из "Большой пятерки" - Италии, Великобритании и Германии.
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Напомним, что финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая. Организаторы конкурса анонсировали выступления в финале таких звезд как Мадонна, Верка Сердючка, Кончита Вурст и других участников конкурса других лет.
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