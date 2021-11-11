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"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
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воскресенье, 14 ноября 2021 11:22

"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel

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Писатель и сценарист Ричард Морган написал две минисерии комиксов о шпионке Чернуой Вдове для американского издательства Marvel Comics. Сотрудничать было тяжело, рассказал в интервью журналу "Країна" и Gazeta.ua.

  "Marvel больше не подпустит меня к Черной Вдове" - Ричард Морган
"Marvel больше не подпустит меня к Черной Вдове" - Ричард Морган

"Сотрудничать с Marvel было трудно, потому что имеют стереотипное видение образа. Вдова якобы должна оттенять персонажей-мужчин и быть рядом с ними, когда им надо с кем-то переспать. У нее есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно. Я не был согласен с такой трактовкой. Моя версия Вдовы была строже, жестче и хладнокровнее", - говорит Морган.

Первый роман "Измененный углерод" написал в 2002-м. Права на его экранизацию за миллион долларов купил продюсер Джоэл Силвер. В общей сложности автор девяти романов.

"Когда я взялся за "Черную Вдову" для Marvel, не читал много комиксов и не знал, как их писать. Но мне повезло. Редакторша, которая меня наняла, провела экспресс-курс по созданию графической литературы. Потратил шесть месяцев на ускоренный учебный процесс, и после этого все удалось", – рассказал писатель.

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  Американский супергеройский фильм "Черная вдова", основанный на комиксах издательства Marvel Comics, вышел на экраны в июле этого года. Главную роль сыграла Скарлетт Йоганссон
Американский супергеройский фильм "Черная вдова", основанный на комиксах издательства Marvel Comics, вышел на экраны в июле этого года. Главную роль сыграла Скарлетт Йоганссон

Говорит, что супергерои ему не нравятся: "Не могу вспомнить ни одного, который привлекал бы или интриговал. Даже "Стражи" Алана Мура. Единственное, что мог бы продолжить писать, – о Черной Вдове. Но Marvel больше никогда не подпустит меня к этой героине. Особенно сейчас, когда она стала ключевой фигурой его киновселенной, потому что написал совсем не то, что в издательстве хотели бы видеть, да и продавался комикс не слишком хорошо, по их меркам. Но я убежден, что о героине можно сделать много историй, которые Marvel никогда не отважится, потому что у них есть целевая аудитория. Знают ее вкусы и всегда будут приспосабливать продукт под нее".

Британская актриса Наталья Тена в сентябре посетила третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine в Киеве. Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" дала эксклюзивное интервью Gazeta.ua.

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