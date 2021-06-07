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понедельник, 07 июня 2021 21:36

Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит

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Автор: Анатолий Гаевский
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Пока все делим на белое и черное, у нас не будет понимания, диалога, мира с нашими даже бывшими соотечественниками. Если попытаться понять их логику, то это к чему-то приблизит. Об этом рассказала в интервью журналу "Країна" режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит.

20 мая вышел в прокат ее кинодебют "Плохие дороги". Также Наталья Ворожбит написала сценарии к фильмам "Киборги" и "Дикое поле".

"Когда делаешь кино о войне, то как-бы роздиляешся пополам, потому что одна твоя часть – гражданка-патриотка. С другой стороны есть режиссер, который работает с документом. И хочет, чтобы все было отражено максимально безжалостно и к своим, и к чужим, – объясняет режиссер.

По словам Натальи Ворожбит, в "Плохих дорогах" она была недостаточно смелой и честной.

"Возможно, это хорошо. Потому что это не та война, которая закончилась 10 лет назад, – объясняет режиссер. – Сложно было в новелле о подвале (по сюжету, сепаратист удерживает там украинскую журналистку. – Gazeta.ua) показать человеческое лицо cепара. Заставляла себя мысленно встать на его место. Я на ту зону боюсь заходить. Делаю над собой большое усилие. Драматург должен ставить себя на место каждого из персонажей – отрицательных или положительных. И понять, почему тот такой, нужно ли его ненавидеть. Не справилась со своим отношением. Поняла сепаратистов, но не простила."

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"На Донбассе ты не знаешь, кто свой, кто чужой. Иногда от людей, от которых не ожидаешь, получаешь помощь и сочувствие. Не представляю, как можно на тех территориях восьмой год жить и ориентироваться, кому верить. Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие. Так же, если веришь, что там все сепары и негадяи", – добавляет Ворожбит.

Полное интервью с Наташей Ворожбит читайте в журнале "Країна" от 3 июня. А также смотрите в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

Фильм "Плохие дороги" о жителях Донбасса в условиях российско-украинской войны Наталья Ворожбит сняла по одноименной пьесе. Ее ставили в лондонском театре Royal Court и Киевском театре на левом берегу.

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07
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