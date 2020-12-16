Если на Землю прилетит НЛО, мы убьем всех инопланетян - режиссер

Никакая нация не должна ассоциироваться с фильмом "Раскрашенная птица". Ведь похожие вещи происходили везде - Вацлав Марул. Фото: cineuropa.org

Если мы боимся и не понимаем чего-то или кого-то, то становимся агрессивными. Это один из вопросов, который я прокручивал в своей голове, читая роман Ежи Косинского.

Об этом говорит чешский режиссер Вацлав Марул после премьерного показа фильма "Раскрашенная птица" в Украине. Проходил в киевском кинотеатре "Оскар". Постановщик присоединился к обсуждению через видеосвязь.

По сюжету, во время Второй мировой еврейская пара отправляет 10-летнего сына в село в Восточной Европе, чтобы спрятать от нацистов. Тетя мальчика умирает. Он отправляется на поиски родителей. Встречает разных людей. Одни поддерживают, другие - ненавидят. Знахарка видит в нем вампира. Закапывает в землю по голову, и его клюют вороны. Крестьяне бьют палками. Партизаны сдают немцам. Самогонщик забирает к себе домой и насилует. Рыбачка хочет соблазнить и совокупляется с козлом.

В основе сценария - бестселлер польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенный на более чем 30 языков.

Лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Идет в прокате с 10 декабря.

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"Важная символическая сцена, в которой птицелов красит птичку и отпускает в небо, а стая убивает ее, - говорит Вацлав Марул. - Когда кто-то чем-то отличается - это всегда проблема. У вас может быть просто другое мнение, вы не согласны с окружающими - и эти люди вас уже не поймут. Тогда вы станете их врагом. Если вы не поняли - можете сами стать агрессивными. Это характерно для человека в целом. Если на Землю прилетит НЛО, мы просто убьем всех инопланетян".

"В вашем фильме война - это следствие проснувшегося в людях нанасилия? Или насилие есть следсвтием войны?" - спрашивает модератор встречи, кинокритик Андрей Алферов.

"Кино не о Холокосте и не о Второй мировой. Здесь это лишь фон. История является универсальной. Не про евреев, русских, немцев, а о человечестве.

Косинский никогда не писал, что история происходит в Польше. А где-то на востоке Европы. Я также не указываю конкретные страны. Именно поэтому выбрал для персонажей некую смесь славянских языков - межславянский, или славянское эсперанто. Никакая нация не должна ассоциироваться с этим фильмом. Ведь похожие вещи происходили везде. Даже если не в XX веке, то в предыдущих.

В ленте пытался воспроизвести ощущение, которое дал мне роман Косинского: много вопросов, но без ответа. Речь идет не о том, чтобы заставить вас что-то чувствовать, думать это или это, или эти хорошие, а те плохие. А о том, чтобы задать вопросы. Например, если Бог существует - а я не знаю этого, то почему же он создал таких созданий? Если Он из сотворил, почему люди могут поступать так ужасно? Что такое благо, а что - зло?

Моя картина - как лук, в котором много слоев, уровней. Один из них - о правах ребенка. Другой - о войне, которая всегда ужасная, жестокая и ломает всех. И насилие и брутальность - логическое следствие любого конфликта в мире. А также о Боге, религии и вере, инаковости, добре и зле.

Кроме того, кино, как и любое произведение искусства, должно вызывать эмоции. Это суть нашей работы".

"Что, по вашему мнению, пробуждает в человеке ген насилия? Это война или любые другие обстоятельства могут заставлять действовать как животное?"

"К сожалению, показанное в моей ленте - вне времени. Это произошло, происходит и будет происходить. Что мы видим на экране - до сих пор продолжается практически везде. В каждой военной зоне. В любом уголке нашей планеты. Прямо сейчас дети погибают и убивают в Сирии, Афганистане, Мали, многих других территориях. Видел это и собственными глазами, потому что много лет работал на ЮНИСЕФ и посещал такие зоны, описывал все. Например, в прошлом году был в Руанде. Общался с брошенными детьми в приюте для беженцев. Их насиловали солдаты. Некоторые сами были солдатами.

Люди спрашивают, как это возможно, что нацисты во время Второй мировой так поступали? Ведь такая умная нация Бетховена и Шиллера. Почему же тогда? Потому что эти люди имели такую ​​возможность. У них была возможность совершать преступления, и никто бы их за это не наказал. Вот сущность людей. Лучше всего этому противостоять - это понять и принять наши составляющие. Что в нас всегда есть зло. Что темная и светлая стороны души самом деле сосуществуют. И тогда что-то с этим делать".

"Считаете ли вы, что кино способно хотя бы на три часа, сколько длится ваш фильм - погасить этот ген насилия, изменить человека?"

"Все зависит от каждого человека. Надеюсь, зрители будут думать, задавать себе те же вопросы, что и я. У всех есть собственное мнение. Трудно обобщить, может ли кино как-то повлиять на многих. Все зависит и от каждой страны - ее культуры и истории. Очевидно, у вас совсем другая ситуация, чем у американцев. В США последняя война была еще в XIX веке, а в Украине теперь есть свидетели войны на Донбассе. Это уже совершенно другое восприятие".

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11 лет работал над фильмом "Раскрашенная птица" Вацлав Марул. Съемки длились с марта 2017-го по июль 2018-го. Проходили в Украине, Словакии, Чехии и Польше. Главную роль исполнил 11-летний Петр Котлар из города Чешский Крумлов. Также в картине сыграли Стеллан Скашгорд, Харви Кейтель, Удо Кир, Джулиан Сэндс, Алла Соколова, Нина Шуневич, Остап Дзядек. Украинский сопродюсер - Игорь Савиченко. Мировая премьера состоялась в прошлом году в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. В целом картина побывала на 60-ти международных кинофорумах. Попала в шортлист премии "Оскар" 2020 в категории "Международный полнометражный фильм" как кандидат от Чехии. Получила 10 наград от Чешской киноакадемии. Также была номинирована на премию Европейской киноакадемии как "Лучший европейский фильм". Главными источниками вдохновения Марул называет ленты "Иди и смотри" Элема Климова, "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского.