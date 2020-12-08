Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат

Петр Котляр в фильме "Раскрашенная птица" сыграл мальчика, который во время Второй мировой войны разыскивает своих родителей по селам Восточной Европы. Почти везде встречает враждебность, насилие. Чешско-словацко-украинскую ленту показывают в украинских кинотеатрах с 10 декабря. Фото: twitter.com

Историческая драма о Второй мировой войне "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Марула вышла в прокат 10 декабря. Фильм совместного производства Чехии, Словакии и Украины.

Еврейская пара отправляет сына к родственникам в село, чтобы спасти от нацистов. Тетя мальчика умирает. Когда он видит ее тело в кресле, пугается, из рук выпадает керосиновая лампа, и дом горит. С этого момента начинается его хождение по мукам, по сюжету.

"Почти 10 лет работы режиссера вылились в непревзойденный кинематографический опыт. Черно-белая, снятая на пленку лента будет шокировать зрителей. Возможно, не каждый сможет досидеть до конца. Но насколько она жесткая, настолько же эстетская. "Раскрашенная птица" точно стоит внимания украинцев, ведь это и наше кино", - говорит генеральный директор кинокомпании Arthouse Traffic Денис Иванов.

Проект софинансировало Госкино Украины. Съемки частично проходили на Волыни. Роли исполнили Стеллан Скарсгорд, Харви Кейтель, Удо Кир, Джулиан Сэндс, а также отечественные актеры Алла Соколова, Нина Шуневич, Остап Дзядек.

Мировая премьера состоялась в прошлом году в рамках основного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Лента попала в шортлист 92-й премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" как кандидат от Чехии. Получила 10 наград от Чешской киноакадемии. Была номинирована на премию Европейской киноакадемии как "Лучший европейский фильм".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ненависть вызывает пропаганда. Сейчас - это путинская ложь"

"Трехчасовое кино по роману польско-американского писателя Ежи Косинского - это история мальчика, который проходит через ад войны, - говорит кинокритик Юрий Самусенко. - В первой минуте ленты дети сжигают хорька. Зверь горит и корчится в агонии. Главный герой - свидетель этой сцены. Режиссер открывает ему и зрителям намек на ужасы того, что будет впереди. Сначала попадает к гадалке, которая видит в нем вампира. в какой-то момент закапывает парня в землю по голову, и его клюют вороны. В селе люди бьют его палками, потому что он - еврей. Затем оказывается у нимфоманки, которая хочет его соблазнить и совокупляется с козлом.

"Раскрашенная птица" - серьезное испытание для зрителя. В ленте много насилия. Война - абсолютное зло, ад. Нет никакой морали. Выживают, как могут. Это не полная чернуха, но светлых моментов мало.

В этом темном мире Марул отдельными точками выделяет людей, которые для него все же оставляют какую-то надежду. Режиссер говорит, что это черное-белое кино, но не черно-белая история. Старому немецком солдату Гансу приказывают: "Отведи парня и застрели его". А он отводит и приказывает бежать. Но остается нацистом, не снимает форму. Все люди - с разными оттенками черного и белого".

Украинский сопродюсер ленты - Игорь Савиченко. По его словам, "Раскрашенная птица" - это энциклопедический фильм, который со временем займет свое место рядом с "Списком Шиндлера" Стивена Спилберга и "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.

С 3 декабря в украинском прокате идет военная драма "Мать апостолов" режиссера Зазы Буадзе. Действие происходит в июле 2014-го. В Краснодонском районе Луганской области российские наемники сбили украинский траспортный самолет Ан-26. Мать командира экипажа отправляется на Донбасс искать сына, по сюжету. Главную роль этнографа Софии Павловны Кулик из Винницы сыграла актриса и певица Наталья Половинка.