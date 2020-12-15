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вторник, 15 декабря 2020 14:00

Спилберг 10 лет отказывался снимать "Список Шиндлера"

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Спилберг 10 лет отказывался снимать &quot;Список Шиндлера&quot;
Чтобы максимально погрузить зрителей в события Второй мировой, "Список Шиндлера" хотели снять на польском или немецком. Режиссер Стивен Спилберг передумал. Тогда люди могли бы отводить глаза на субтитры снизу, чтобы не видеть сцены ужасов войны. Вместо этого сделали фильм полностью черно-белым. Получил 7 "Оскаров". Фото: Youtube

15 декабря 1993 года в США вышла в прокат историческая драма "Список Шиндлера". Снята по мотивам романа Томаса Кеннали.

Бизнесмен и член нацистской партии Германии Оскар Шиндлер приезжает в Краков 1939-го. Желает нажиться на войне. Открывает фабрику. Нанимает евреев вместо поляков, потому что им разрешали меньше платить. В городе начинают строить концлагерь. Шиндлер получает разрешение на создание "собственного концлагеря" из своих работников, таким образом фабрика продолжает работу. Пытается спасти как можно больше евреев, вносит их в список "квалифицированных работников", по сюжету.

Фильм основан на реальных событиях. Польдек (Леопольд) Пфефферберг - реальное лицо, был одним из "евреев Шиндлера". Поставил цель жизни - рассказать историю своего спасителя. Работал в магазине сумок. Каждый раз, когда туда заходили влиятельные люди, он рассказывал им историю своего освобождения.

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Режиссер - Стивен Спилберг. Не был уверен, что аудитория готова к фильму о Холокосте. Пытался передать проект польскому режиссеру Роману Полански, но тот уже снял "Пианиста". Также отказались Сидни Поллак и Мартин Скорсезе.

Спилберг откладывал создание фильма больше 10 лет. Продюсеры кинокомпании Universal сомневалась в его способности это сделать. Чтобы проверить, сказали Спилбергу снять другую картину. Создал "Парк Юрского периода".

Главную роль "Списка Шиндлера" должен был исполнять Кевин Костнер или Мел Гибсон. Но на роль взяли ирландца Лиама Нисона. Выбрали малоизвестного актера, чтобы люди обращали внимание на сюжет, а не лицо.

Чтобы зрители максимально погрузились в события тех времен, ленту хотели снять польской или немецкой. Спилберг передумал. Тогда люди смогли бы отводить глаза от ужасных сцен вниз, на субтитры, избегая реалистичных иллюстраций трагедии.

"Список Шиндлера" - полностью черно-белый, кроме девочки в красном пальто. Она хаотично идет по оккупированной улице, ее никто не замечает. По словам Спилберга, это символ безразличия лидеров государств. Затем красное пальто зритель видит в повозке с одеждой расстрелянных.

"Для меня это означало, что Рузвельт, Эйзенхауэр, Сталин и Черчилль - знали о Холокосте. Это была их тайна, которую они хорошо скрывали, и они не сделали ничего, чтобы это остановить. Это было так, будто сам Холокост одет в красный цвет ", - сказал режиссер.

На съемки Спилберг потратил $ 23 млн. За ленту получил семь "Оскаров". Отказался от гонорара, назвав это "кровавыми деньгами". Почти все средства потратил на "Фонд визуальных свидетельств Катастрофы". Организация ищет выживших со времен Холокоста. Украинский продюсер Сергей Буковский взял у них интервью. На основе 500 таких разговоров сделали фильм "Назови свое имя", срежиссировал Спилберг.

Вышел в прокат чешско-словацко-украинский фильм про Вторую мировую войну "Раскрашенная птица".

Еврейская пара отправляет сына к родственникам в село, чтобы спасти от нацистов. Тетя мальчика умирает. Когда он видит ее тело в кресле, пугается, из рук выпадает керосиновая лампа, и дом горит. С этого момента начинается его хождение по мукам, по сюжету.

"Это энциклопедический фильм. Со временем займет свое место рядом со "Списком Шиндлера" Стивена Спилберга и "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи", - говорит украинский сопродюсер Игорь Савиченко.

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Дата
15
декабря

Спилберг 10 лет отказывался снимать "Список Шиндлера"

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