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понедельник, 04 марта 2019 11:22

"Еще не поздно": чиновник сделал громкое заявление об Украине на Евровидении

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  Вячеслав Кириленко сделал громкое заявление об Украине на Евровидении. Фото: укринформ
Вячеслав Кириленко сделал громкое заявление об Украине на Евровидении. Фото: укринформ

Решение Украины отказаться от участия в Евровидении-2019 является поспешным. На сегодня осталось еще 6 дней, чтобы выбрать нового представителя на конкурс.

"Можно констатировать, что решение в принципе не принимать участия является поспешным, по моему мнению. Это отсылает нас к мысли о том, что больше некому участвовать, нет больше в Украине исполнителей. Навязывается решение о безальтернативности процедуры отбора, которая была применена и вызвала столько критики, и безальтернативности того, кто занял первое место", - заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает obozTV.

Свою позицию вице-премьер-министр подтвердил в эфире телеканала "Прямой".

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По его словам, на том этапе, когда полуфиналисты и финалисты стали достоянием общественности, все увидели, что среди 16-ти полуфиналистов огромное количество артистов, которые или имели гастроли на территории государства-агрессора, или планируют их иметь и в дальнейшем.

"Членом Европейского вещательного союза в Украине Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Они всегда на свое усмотрение определяли способ отбора представителя Украины на этот песенный конкурс. Но отбор, очевидно, происходил не по критериям ситуации, в которой находится страна: ситуация агрессии со стороны России, ситуация напряженности на внешних фронтах, ситуация с аннексией Крыма, и так далее. Это во внимание не принималось", - отметил Кириленко.

По его мнению, в условиях массовых отказов участников участвовать в Евровидении, НСТУ принято преждевременное решение отказаться от участия вообще.

"Преждевременное. Потому что еще время был и есть, и принято решение относительно другого конкурсанта, относительно иного способа отбора или как угодно, и возможности для этого есть уставные и законные. То есть общественный вещатель может сам определять", - добавил он.

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В честной борьбе на национальном отборе на "Евровидение-2019" победу одержала певица MARUV – за нее больше всего баллов отдали члены жюри и проголосовали зрители. Однако уже после триумфа исполнительница должна была подписать договор с НСТУ. Некоторые его пункты артистка назвала "кабальным". В одном из них говорилось, что MARUV должен отказаться от концертов в стране-агрессоре России. И артистка согласилась на это. Однако после долгих переговоров с НОТУ согласия сторонам дойти не удалось. Поэтому MARUV была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении-2019.

НСТУ предложила поехать на конкурс изначально коллектива Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, что была на третьем месте. Обе группы отказали НСТУ. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НСТУ, если им предложат.

После, Украина вообще отказалась участвовать в Евровидении-2019, которое состоится в середине мая в Тель-Авиве, Израиль.

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Дата
04
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Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
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