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четверг, 23 сентября 2021 13:14

Эротика в искусстве: в Киеве стартовала персональная выставка работ Андрея Блудова "ХХХ"

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Автор: facebook.com/forsagalleries
 

23 сентября в галерее современного искусства Forsa Gallery открылась персональная выставка работ украинского живописца и графика Андрея Блудова "ХХХ". Новая серия произведений Блудова демонстрирует зрителям его авторский взгляд на контекст европейского эротического искусства.

Проект назван вызывающе "ХХХ" - так маркируется порнопродукция в кино. Художник тоже маркирует свои образы, посвященные сексуальности как особой исторической форме опыта. Опыта, который дает человеку возможность осознать самого себя в качестве "субъекта желания".

"В каком-то смысле это выглядит как начало определенного культурологического исследования - рефлексии на тему эротики в европейском искусстве от самых его истоков. Сплетаются в любовной схватке огненные тела, они распространяют вокруг флюиды безумной витальности", - описывает художник свои новые работы.

Автор: Андрей Блудов
 

Куратором проекта выступила галеристка, основательница галереи Forsa Gallery Алиса Нанавова.

"Сексуальность, как и жажда жизни, является самой мощной и действенной в человеческой жизни. В новой и провокационной серии работ Андрея Блудова Эрос является путем к прекрасному, который смывает усталость, обыденности, мрачные мысли и навязчивые шаблоны такой себе магией, которая трансформирует хаос в гармонию", - рассказывает Нанавова.

К слову, картины Андрея Блудова вошли в сборник украинских музейных коллекций, а также размещены в галереях и частных коллекциях Швейцарии, Бельгии, США, Нидерландов, Австрии, Франции, Испании, Украины.

Увидеть выставку киевляне и гости столицы смогут до 14 октября.

Адрес: галерея в Hyatt Regency Kiev по адресу ул. Аллы Тарасовой, 5.

Время работы: с 10-00 до 21-00, без выходных.

Вход свободный.

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