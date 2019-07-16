Эмма Стоун и Брэд Питт могут сыграть у режиссера "Ла-Ла Ленда"

Дэмьен Шазелл работает над фильмом "Вавилон", который будет рассказывать о Голливуде 1930-х. Только появилось звуковое кино, это повлияло на жизнь многих актеров. Теперь в индустрии совсем другие правила игры, вчерашние звезды оказываются никому не нужными, по сюжету. Планируется, что главные роли исполнят Эмма Стоун и Брэд Питт.

Автор: time.com Эмма Стоун уже играла у Дэмиена Шазелла в фильме "Ла-Ла Ленд". Получила премию "Оскар".

В "Вавилоне" выдуманные персонажи будут существовать в одном мире с реальными кинематографистами 1930-х. Картина будет иметь рейтинг R - лица, моложе 17 лет, смогут посмотреть кино только в сопровождении родителей. Ходили слухи, что "Вавилон" будет мюзиклом, но режиссер опроверг эти догадки.

Автор: celebsnetworthtoday.com Задумка фильма напоминает "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино, где Брэд Питт исполнил одну из ролей. В обоих фильмах вымышленные кинематографисты сотрудничают с историческими персонажами, звездами классического Голливуда.

Эмма Стоун уже играла в Дэмьена Шазелла в "Ла-Ла Лэнде". Ее работу отметили "Оскаром" за главную женскую роль в 2017-м. В целом картина получила 6 статуэток и 14 номинаций.

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Также разработкой "Вавилона" занимаются продюсеры Мэтт Плуф, Тоби Магуайр и актеры Оливия Хэмилтон, Марк Э. Платт.

Дебютный фильм Дэмьена Шазелла "Одержимость" частично автобиографический. В нем талантливый юноша учится в музыкальном колледже, играет на барабанах. У него слишком требовательный учитель. Режиссер тоже обучался игре на ударных у тирана. Шазелл утверждал, что, в отличие от главного героя, у него не было таланта к музыке.