Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома

Рэпер 48-летний Eminem, Маршалл Матерс, неожиданно выпустил новый альбом под названием Music to Get murdered By - Side B.

Об этом музыкант заявил без анонсов и рекламы - в Instagram.

Треки с альбома размещены на официальном YouTube-канале Эминема. В альбом вошли 13 полных песен и 3 скита.

Среди композиций написаны с Dr. Dre, DJ Premier и Skylar Gray.

В январе этого года Eminem похожим образом заявил о выпуске предыдущего альбома под названием Music to Be Murdered By. Туда вошли 20 треков, в одном из которых рэпер произнес 229 слов, 339 слогов, за 30 сек. - это около 7,6 слова или 11,3 слога за 1 сек., установив новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа.