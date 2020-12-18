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пятница, 18 декабря 2020 14:37

Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома

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Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Треки с альбома размещены на официальном YouTube-канале Эминема. Фото: instagram.com/eminem

Рэпер 48-летний Eminem, Маршалл Матерс, неожиданно выпустил новый альбом под названием Music to Get murdered By - Side B.

Об этом музыкант заявил без анонсов и рекламы - в Instagram.

Треки с альбома размещены на официальном YouTube-канале Эминема. В альбом вошли 13 полных песен и 3 скита.

Среди композиций написаны с Dr. Dre, DJ Premier и Skylar Gray.

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В январе этого года Eminem похожим образом заявил о выпуске предыдущего альбома под названием Music to Be Murdered By. Туда вошли 20 треков, в одном из которых рэпер произнес 229 слов, 339 слогов, за 30 сек. - это около 7,6 слова или 11,3 слога за 1 сек., установив новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа.

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Дата
18
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