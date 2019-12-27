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пятница, 27 декабря 2019 10:44

Дзидзьо записывает гимн Украины и надеется, что его версия станет основной

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Дзидзьо записывает гимн Украины и надеется, что его версия станет основной
Дзидзьо записывает собственную версию гимна Украины. Фото: champion.com.ua

Певец Михаил Хома, больше известный под псевдонимом Дзидзьо, записал свою версию гимна Украины с молодежным симфоническим оркестром и дирижером Оксаной Линево.

По информации 24 канала, кроме гимна "Ще не вмерла Украина", запишут и новую версию духовного гимна "Боже единый нам Украину храни".

Участие в записи приняли более 70 человек. Записывать гимн планируют в три этапа: сначала оркестр, хор, а затем Михаил Хома в студии после нового года споет слова гимна.

По сообщению самого певца, такая идея возникла после того, как он исполнил гимн на стадионе в Харькове перед футбольным матчем Украина - Литва. После этого люди активно комментировали выступление, а он со слезами на глазах перечитывал положительные отзывы.

"Вот именно комментарии меня и зажгли. Насколько людям важно, как исполнять гимн. Гимн Украины должен быть такой эмоциональный, потому что мы эмоциональный народ, украинцы", - отметил Михаил Хома.

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Певец надеется, что гимн в его исполнении станет основным.

В польском селе Мельницы Подкарпатского воеводства, неподалеку украинской границы 7 декабря почтили память отца Михаила Вербицкого - автора музыки украинского гимна. В этот день прошло 149 лет со дня его смерти.

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