"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко

Фото: предоставила Марьяна Головко

Певица Марьяна Головко 6 лет работала в крупных инвестиционных компаниях. Уволилась, чтобы заниматься только музыкой. Сейчас она вокалистка известной музыкальной формации NOVA OPERA, композитор, диктор, разножанровая певица и актриса.

"Отцу я обязана музыкальномым вкусом. Он - джазовый коллекционер, музыкант, изменивший страсть к барабанам на работу финансиста в офисе. Поэтому он понял меня, когда я после 6 лет работы в крупных инвестиционных компаниях сказала: "Хватит! Хочу заниматься только музыкой.". Он покупал множество пластинок и дисков, он был моим личным Google Play с обширной музыкальной коллекцией", - рассказала Марьяна Головко.

"Меня воспитывали на классике и джазе. В четыре года я слушала и подпевала Эдит Пиаф. Тогда же меня отвели в школу-студию при консерватории - учиться игре на фортепиано. Уже позже в моей жизни появилась гитара. Я пыталась поступить в киевскую консерваторию, однако не удалось. Чтобы проверить, стоит ли продолжать - поехала в Финляндию на вокальный конкурс и заняла там первое место. Далее поступила в пединститут имени Драгоманова на музыкального педагога. Сейчас там преподаю", - добавила она.

Певица работает в разных жанрах.

"Если говорить о выборе жанра - я никогда не могла остановиться на одном. Так и в операх Новой Оперы я пою как народным голосом, так и читаю рэп, использую гортанный звук и быстро перехожу на высокие ноты академического вокала. Для меня это как вокальный челлендж ", - сказала вона.

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"Джаз для меня остается чем-то теплым и родным с детства. Это что-то опьяняющее и теплое, переливающееся и сладко-горькое, состояние, когда просто хорошо", - поделилась певица.

19 августа со своим коллегой пианистом-виртуозом Павлом Игнатьевым Марьяна Головко даст концерт в столичном Carribian Club. "Будем играть именно джаз - известные стандарты и много импровизаций и авторской музыки. Мы с Павлом старые друзья и давние коллеги. Ровно 10 лет назад впервые выступили дуэтом. Павел - необычный, очень талантливый и самобытный пианист, композитор. Человек, умеющий мыслить нестандартно и умеет цеплять сердца слушателей, как когда-то зацепил мое. Фортепиано и голос - очень привычное сочетание. И мы с Павлом создадим свой мир и приглашаем в него и вас ", - говорит певица.