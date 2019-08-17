 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 198
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1746
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1791
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1656
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
2
3
4
30
8
&quot;Джаз - это когда просто хорошо&quot; - Марьяна Головко
"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
&quot;Мало обнаженного Брэда Питта&quot; - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
"Мало обнаженного Брэда Питта" - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Видео
Все видео
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3807
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1755
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 549
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 14:31

"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко
2

  Комментировать

Певица Марьяна головко занялась музыкой после шести лет работы в больших инвестиционных компаниях
Фото: предоставила Марьяна Головко
Певица Марьяна Головко занялась музыкой после шести лет работы в больших инвестиционных компаниях

Певица Марьяна Головко 6 лет работала в крупных инвестиционных компаниях. Уволилась, чтобы заниматься только музыкой. Сейчас она вокалистка известной музыкальной формации NOVA OPERA, композитор, диктор, разножанровая певица и актриса.

"Отцу я обязана музыкальномым вкусом. Он - джазовый коллекционер, музыкант, изменивший страсть к барабанам на работу финансиста в офисе. Поэтому он понял меня, когда я после 6 лет работы в крупных инвестиционных компаниях сказала: "Хватит! Хочу заниматься только музыкой.". Он покупал множество пластинок и дисков, он был моим личным Google Play с обширной музыкальной коллекцией", - рассказала Марьяна Головко.

"Меня воспитывали на классике и джазе. В четыре года я слушала и подпевала Эдит Пиаф. Тогда же меня отвели в школу-студию при консерватории - учиться игре на фортепиано. Уже позже в моей жизни появилась гитара. Я пыталась поступить в киевскую консерваторию, однако не удалось. Чтобы проверить, стоит ли продолжать - поехала в Финляндию на вокальный конкурс и заняла там первое место. Далее поступила в пединститут имени Драгоманова на музыкального педагога. Сейчас там преподаю", - добавила она.

Певица работает в разных жанрах.

"Если говорить о выборе жанра - я никогда не могла остановиться на одном. Так и в операх Новой Оперы я пою как народным голосом, так и читаю рэп, использую гортанный звук и быстро перехожу на высокие ноты академического вокала. Для меня это как вокальный челлендж ", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Koktebel Jazz Festival переехал в Киев

"Джаз для меня остается чем-то теплым и родным с детства. Это что-то опьяняющее и теплое, переливающееся и сладко-горькое, состояние, когда просто хорошо", - поделилась певица.

19 августа со своим коллегой пианистом-виртуозом Павлом Игнатьевым Марьяна Головко даст концерт в столичном Carribian Club.

"Будем играть именно джаз - известные стандарты и много импровизаций и авторской музыки. Мы с Павлом старые друзья и давние коллеги. Ровно 10 лет назад впервые выступили дуэтом. Павел - необычный, очень талантливый и самобытный пианист, композитор. Человек, умеющий мыслить нестандартно и умеет цеплять сердца слушателей, как когда-то зацепил мое. Фортепиано и голос - очень привычное сочетание. И мы с Павлом создадим свой мир и приглашаем в него и вас ", - говорит певица.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27642
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 26056
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 16948
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 16416
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15627
Культура
На "украинском евровидении" во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки
На "украинском евровидении" во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки Просмотров: 162
"Натверкай город": прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil
"Натверкай город": прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil Просмотров: 450
Актер Дэнни Трехо приедет в Киев
Актер Дэнни Трехо приедет в Киев Просмотров: 342
Его называли главным сказочником украинской литературы
Его называли главным сказочником украинской литературы
 Просмотров: 270
Девятый фильм Квентина Тарантино вышел в прокат
Девятый фильм Квентина Тарантино вышел в прокат
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Главный таможенник призвал сдавать коррупционеров ему в Facebook
Голосов: 435
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua