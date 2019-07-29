Koktebel Jazz Festival переехал в Киев

Koktebel Jazz Festival впервые пройдёт не на берегу моря. vgorode.ua

Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival в этом году пройдет на киевском Трухановом острове. Состоится 6-8 сентября. До этого событие происходило на берегу Черного моря в крымском городе Коктебель. В прошлом году провели в Черноморске.

Организаторы назвали формат события "творческой дачей".

"Сегодня Джаз Коктебель вернется к началу истории и будет теплым и ламповым. Мы хотим отдыхать, тестируя новые форматы и проекты, поэтому соберем в одном месте много новой музыки, поэзии и перформансов, кинопоказов, мастер-классов и встреч с интересными людьми и, само собой, послушаем классный джаз ", - сообщают.

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Организаторы отмечают, что уже со следующего года фестиваль снова будет проводиться на берегу Черного моря. Пока неизвестно в каком городе.

Фестиваль Koktebel Jazz Festival существует с 2003 года и традиционно проводился в Коктебеле, Крым. После аннексии он переехал в Одесскую область. Сначала в Затоку, а затем в Черноморск.