Koktebel Jazz Festival переехал в Киев

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 207
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2232
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 540
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5626
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1080
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3564
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
7
10
8
19
4
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале &quot;Жара&quot;
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Видео
Все видео
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2583
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 1008
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 13:48

Koktebel Jazz Festival переехал в Киев

  Комментировать
Koktebel Jazz Festival переехал в Киев
Koktebel Jazz Festival впервые пройдёт не на берегу моря. vgorode.ua

Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival в этом году пройдет на киевском Трухановом острове. Состоится 6-8 сентября. До этого событие происходило на берегу Черного моря в крымском городе Коктебель. В прошлом году провели в Черноморске.

Организаторы назвали формат события "творческой дачей".

"Сегодня Джаз Коктебель вернется к началу истории и будет теплым и ламповым. Мы хотим отдыхать, тестируя новые форматы и проекты, поэтому соберем в одном месте много новой музыки, поэзии и перформансов, кинопоказов, мастер-классов и встреч с интересными людьми и, само собой, послушаем классный джаз ", - сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел клип умершего певца Принса

Организаторы отмечают, что уже со следующего года фестиваль снова будет проводиться на берегу Черного моря. Пока неизвестно в каком городе.

Фестиваль Koktebel Jazz Festival существует с 2003 года и традиционно проводился в Коктебеле, Крым. После аннексии он переехал в Одесскую область. Сначала в Затоку, а затем в Черноморск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Koktebel Jazz Festival переехал в Киев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 67529
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 57837
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 50742
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 49498
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 47314
Культура
В мультфильме "Король Лев" спрятали реальную сцену
В мультфильме "Король Лев" спрятали реальную сцену Просмотров: 180
Появились первые подробности нового "Индианы Джонса"
Появились первые подробности нового "Индианы Джонса" Просмотров: 540
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин Просмотров: 1350
Вышел клип умершего певца Принса
Вышел клип умершего певца Принса Просмотров: 423
Вышел трейлер фильма о Харви Вайнштейна
Вышел трейлер фильма о Харви Вайнштейна Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 400
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua