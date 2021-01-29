Джаред Лeто снялся в фильме о серийном убийце

Американский актер Джаред Лето в триллере "Мелочи" играет мужчину, подозреваемого в серии убийств. Лента выходит в прокат 4 февраля. Фото: kinomania.com.ua

Детективный триллер "Мелочи" американского режиссера Джона Ли Хэнкока будут показывать в украинских кинотеатрах с 4 февраля. Рассказывает о полицейских, которые ищут маньяка, терроризирующего город.

Действие происходит в октябре 1990-го. Заместителя шерифа калифорнийского округа Керн Джо "Дика" Дикона отправляют в Лос-Анджелес для выполнения задания по сбору доказательств. Там его втягивают в поиски серийного убийцы. Расследование возглавляет сержант Джим Бакстер. Поражен полицейскими инстинктами Дика и его способностью замечать малейшие мелочи. Неофициально просит его о помощи. Однако пока они выслеживают преступника, Бакстер не подозревает, что расследование затрагивает секреты из прошлого Дика, которые могут поставить под угрозу не только дело, по сюжету.

Главные роли исполнили оскаровские лауреаты Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лeто. Съемки проходили в 2019-м.

Премьера состоится одновременно на больших экранах и стриминговом сервисе HBO Max, доступном только в США. В течение этого года кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить таким образом все свои фильмы.

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28 января в прокат вышел триллер "Пик страха", созданный в копродукции Украины, США и Испании. Молодая американская пара приезжает на отдых в горы Грузии. Останавливаются в пустом отеле. Хотят посетить опасную местность - Черный хребет. Администратор гостиницы отговаривает влюбленных, но они не слушают и попадают на склон. Там их начинает преследовать маньяк, по сюжету.