Джамала выпустила песню и анонсировала выход альбома

Джамала выпустила песню "Благодарная". Фото: Instagram.

Джамала выпустила песню "Благодарная". Войдет в будущий альбом "Мы", релиз которого запланировали на 12 марта 2021 года.

"Основной посыл песни - нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных, говорить, что ты их любишь. Не теряйте времени зря", - говорит певица.

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