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воскресенье, 28 февраля 2021 00:45

Джамала выпустила песню и анонсировала выход альбома

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Джамала выпустила песню и анонсировала выход альбома
Джамала выпустила песню "Благодарная". Фото: Instagram.

Джамала выпустила песню "Благодарная". Войдет в будущий альбом "Мы", релиз которого запланировали на 12 марта 2021 года.

"Основной посыл песни - нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных, говорить, что ты их любишь. Не теряйте времени зря", - говорит певица.

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Фронтмен группы "Vопли Vидоплясова" Олег Скрипка презентовал клип на песню Two Colors. Это англоязычная версия композиции "Два кольори", автором которой является Дмитрий Павлычко.

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