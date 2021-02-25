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четверг, 25 февраля 2021 19:19

Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском

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Олег Скрипка перепел песню &quot;Два кольори&quot; на английском
Олег Скрипка презентовал клип на песню Two Colors. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Фронтмен группы "Vопли Vидоплясова" Олег Скрипка презентовал клип на песню Two Colors.

Это англоязычная версия композиции "Два кольори", автором которой является Дмитрий Павлычко.

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Автором клипа является режиссер Елена Винярская. В видеоработе развивается версия песни и показывается, что женщина - источник вдохновения и процветания.

Группа "Vоплі Vідоплясова" презентовала колядку "Добрый вечер" в хард-рок версии. Они хотят напомнить украинском, что год хорошо начинать не с доедания засохшего оливье и допивания шампанского без пузырьков, а из светлой коляды.

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