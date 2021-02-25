Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском

Фронтмен группы "Vопли Vидоплясова" Олег Скрипка презентовал клип на песню Two Colors.
Это англоязычная версия композиции "Два кольори", автором которой является Дмитрий Павлычко.
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Автором клипа является режиссер Елена Винярская. В видеоработе развивается версия песни и показывается, что женщина - источник вдохновения и процветания.
Группа "Vоплі Vідоплясова" презентовала колядку "Добрый вечер" в хард-рок версии. Они хотят напомнить украинском, что год хорошо начинать не с доедания засохшего оливье и допивания шампанского без пузырьков, а из светлой коляды.
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